۴ پروژه بهداشتی درمانی در ایذه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، چهار پروژه بهداشتی درمانی شامگاه پنجشنبه در شهرستان ایذه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونان بهداشت و درمان وزارت بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دیگر مسئولان به بهره برداری رسید.

آی سی یو ۱۲ تختخوابی بیمارستان شهداء، اورژانس بیمارستان تخصصی شهرستان ایذه و همچنین مراکز خدمات جامع سلامت گردن طاقا و سراک از جمله پروژه های افتتاح شده توسط سید حسن قاضی زاده هاشمی بودند.

وزیر بهداشت طی سفر پنج روزه خود به خوزستان با حضور در شهرستان ایذه، بخش آی سی یو ۱۲ تختخوابی بیمارستان شهدا، بخش اورژانس بیمارستان تخصصی آن شهرستان و مراکز جامع خدمات سلامت گردن طاقا و سراک را افتتاح کرد.

مراکز جامع خدمات سلامت گردن طاقا و سراک هر کدام به صورت مجزا در مساحتی بالغ بر ۴۸۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال احداث و تجهیز شده و به بهره برداری رسید.

عملیات ساخت تمامی پروژه های افتتاح شده در شهرستان ایذه از سال ۹۵ آغاز شده بود و اکنون آمادگی کامل برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی به جمعیت روستایی تحت پوشش را دارد.