پرونده های خراسان شمالی به نسبت میانگین کشوری۱۰ درصد پایین تر است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر ظهر جمعه در مراسم افتتاح ۱۷مرکز تامینی و تربیتی خراسان شمالی، اظهار کرد: خراسان شمالی در زمینه جرائم غیرعمد و کمک های مردمی برای آزادی این دسته از زندانیان نسبت به سایر استان ها پیشرو است.

جهانگیر با بیان اینکه ۳۵درصد از جرایم زندانیان مربوط به مواد مخدر است، بیان کرد: متاسفانه ۴۲ درصد زندانیان خراسان شمالی به سبب مواد مخدر در حبس هستند.

وی افزود: همچنین پس از مواد مخدر، سرقت دومین رتبه را با ۳۲درصد به زندانیان خراسان شمالی اختصاص داده درحالی که میانگین کشوری آن ۲۶ درصد است.

رئیس سازمان زندان های کشور در ادامه بر تبدیل زندان به آموزشگاه نیکی ها تاکید کرد و گفت: زندان برای اصلاح افراد یک ضرورت است به طوری که پس از انقلاب تمامی زندان های کشور مرکزی برای اصلاح و تربیت آسیب دیدگان شد.

جهانگیر همچنین با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش جمعیت کیفری در زندان های کشور، اظهار کرد: تا سال ۹۳، شاهد افزایش ۱۰درصدی شمار زندانیان بودیم اما از سال ۹۴ تا ۹۶ با کاهش پنج درصدی ورودی در زندان ها روبرو شدیم.

بیش از ۱۲ هزار متر فضا به زندان بجنورد افزود شد

مدیر کل زندان های خراسان شمالی نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه ۱۲هزار و ۵۰۰ متر مربع طرح در زندان بجنورد افتتاح شد، گفت: بیش از پنج هزار متر مربع آن مربوط به تغییر کاربری، زیباسازی و بازسازی است.

پژمان پروین اظهار کرد: همچنین یک هزار و ۹۰۰ متر دیوار امنیتی برای دو پوسته شدن دیوارهای زندان مرکزی بجنورد انجام شد.

وی افزود: دو طرح نیمه تمام اردوگاه شیروان و زندان اسفراین با اعتباری بالغ بر۱۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی به بهره برداری رسید.

مدیر کل زندان های خراسان شمالی میدان صبحگاه پرسنل وظیفه، مجتمع فرهنگی و ورزشی، سالن ملاقات حضوری، سوله اشتغال و حرفه آموزی، کریدور مرکزی، و آسایشگاه را از جمله طرح های عمرانی اعلام کرد که مورد بهره برداری قرار گرفت.