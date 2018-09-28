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۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۳

هجمه شدید و بی سابقه عادل الجبیر به قطر

هجمه شدید و بی سابقه عادل الجبیر به قطر

وزیر خارجه عربستان در جدیدترین موضع گیری خود، اتهامات متعددی را به قطری ها وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان به موضع گیری جدید ضد قطر پرداخت.

وی گفت: قطر از مخالفان امارات، بحرین، عربستان و کویت حمایت کرده و دولت های این کشورها را با مشکل روبرو کرده و موجبات بی ثباتی این کشورها را فراهم آورده است چرا این کار را می کنند؟

الجبیر افزود: قطری ها از  دهه نود ملتها را تحریک می کنند و قطر، مرکزی برای رهبران اخوان المسلمین شده است و اخوان المسلمین گروههایی مانند تکفیری ها، الهجره، القاعده و جبهه النصره را به وجود آورده است. قطری ها به شخصیت های دینی اجازه حضور در شبکه های تلویزیونی را می دهند تا انفجارهای انتحاری را توجیه کنند و این مردود است. قطر گروههای تروریستی را پناه می دهد و این مردود است.

وزیر خارجه عربستان گفت: الناشری رهبر القاعده در شبه جزیره عربی در سال ۲۰۰۰ با گذرنامه قطری وارد عربستان شد. ما تعدادی از اعضای القاعده را با گذرنامه قطری بازداشت کردیم. قطری ها، آمریکایی ها و همه دنیا آنرا می دانند.

کد مطلب 4414905

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