نقش ریشه شیرین بیان در درمان سرطان پروستات

به گزارش خبرنگار مهر، شیرین بیان گیاهی با خواص ضدسرطانی است که با کاهش میزان پروتئین مقاوم به دارو موسوم به bcl-۲ به درمان لوسمی (سرطان خون)، سرطان سینه و پروستات کمک می کند.

مطالعات نشان داده اند عصاره شیرین بیان در کنار داروی شیمی درمانی به توقف رشد سلول های سرطان پروستات کمک می کند. مشخص شده است ماده جداشده از عصاره شیرین بیان موسوم به Licochalcone-A دارای فعالیت ضدتوموری است. تصور می شود این عصاره شیرین بیان موجب کاهش رشد سلول های تومور می شود.

داروهای مورداستفاده در شیمی درمانی نظیر docetaxel از طریق نابودی سلول های تومور یا توقف تقسیم آنها، موجب توقف رشد سلول های تومور می شوند. استفاده از عصاره شیرین بیان در کنار docetaxel می تواند درمان موثری برای سرطان پروستات باشد.

معمولا وجود میزان بیش از حد پروتئین bcl-۲ با سرطان سینه و پروستات مرتبط است. عصاره Licochalcone-A از طریق کاهش تاثیرات پروتئین bcl-۲ عمل می کند. bcl-۲ پروتئینی است که به نظر می رسد موجب مقاومت به عوامل ضدسرطانی می شود.

با کاهش میران bcl-۲، ممکن است Licochalcone-A موجب افزایش حساسیت تومور به عوامل ضدسرطانی شود. در حقیقت محققان معتقدند عصاره شیرین بیان می تواند هم در سرطان های وابسته به هورمون و هم سرطان های غیرهورمونی نقش داشته باشد.