کنگره شهدا باید به جریان مستمر فرهنگی در گلستان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی عصر شنبه در نشست ستاد اجرایی کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان با قدردانی از تلاش مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شهرستان‌ها برای تقویت وحدت و انسجام اجتماعی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: فرمانداران و فرماندهان نواحی مقاومت بسیج می‌توانند در حوزه مأموریت و جغرافیای خود محور و پیشران وحدت باشند و با ایجاد همدلی و انسجام، زمینه مقابله با فضاسازی و اهداف دشمنان را فراهم کنند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان افزود: وحدت و انسجام مردم، دشمن را ناامید و توطئه‌های آن را خنثی می‌کند و باید از ظرفیت کنگره شهدا برای تقویت این سرمایه اجتماعی استفاده شود.

حسینی با تأکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های کنگره پس از اجلاسیه پایانی گفت: برگزاری اجلاسیه پایانی در آبان‌ماه نباید به معنای پایان فعالیت‌ها باشد، بلکه روند برگزاری اجلاسیه‌ها و برنامه‌های مرتبط با شهدا باید پس از کنگره نیز ادامه داشته باشد.

وی همچنین از اجرای یک برنامه فرهنگی با محوریت دیدار با خانواده شهدا خبر داد و اظهار کرد: پس از پایان کار تابلوفرش دیدار با خانواده شهدا، این اقدام در پایان مهرماه در قالب یک عملیات فرهنگی دنبال خواهد شد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با تأکید بر ضرورت ماندگاری آثار کنگره در شهرستان‌ها گفت: یادواره‌های شهدای شهرستانی باید با تولید و ارائه آثار ماندگار همراه باشد و پیشنهاد می‌شود در کنار هر یادواره، حداقل یک عنوان کتاب نیز رونمایی شود.

حسینی ادامه داد: این رویکرد می‌تواند به ثبت و انتقال خاطرات، سیره و زندگی شهدا کمک کند و محتوای تولیدشده در کنگره را از یک برنامه مقطعی به یک جریان فرهنگی ماندگار تبدیل کند.