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۷ مهر ۱۳۹۷، ۹:۴۹

استعدادیابی در حوزه نویسندگی توسط رادیو فرهنگ

استعدادیابی در حوزه نویسندگی توسط رادیو فرهنگ

برنامه «از واژه تا صدا» با هدف کشف استعدادهای نویسندگی رادیو این هفته با ۲ موضوع جدید روی آنتن رادیو فرهنگ می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «از واژه تا صدا» شامل سه نفر شرکت کننده حضوری و یک نفر شرکت کننده تلفنی است که در هر قسمت طی ۲ مرحله با  ۲ موضوع مختلف متن های خود را ارایه داده و قرائت می کنند.

برنامه «از واژه تا صدا» به تهیه کنندگی یلدا احتشامی و اجرای دانیال معنوی در واحد تولید و تامین رادیو فرهنگ تولید و پخش می شود. داوران این برنامه جهانشاه آل محمود، باقر خلیلی و گیتی کاوه هستند.

برنامه «از واژه تا صدا» روزهای جمعه بعد از اذان مغرب از رادیو فرهنگ پخش شود.

علاقه مندان برای شرکت در این برنامه می توانند با شماره تلفن ۲۲۱۶۷۸۶۸ دفتر رادیو فرهنگ تماس حاصل کنند.

رادیو فرهنگ روی  موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگا هرتز قابل دریافت است.

کد مطلب 4415232

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