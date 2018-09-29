به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی حادثه تروریستی ۳۱ شهریور اهواز و شهید و زخمی شدن جمعی از هموطنان عزیزمان از جمله «طاها اقدام» کودک معصوم چهار ساله در این اقدام ضد انسانی، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به پدر وی، شهادت مظلومانه این فرزند ایران زمین در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، اباعبدالله الحسین(ع) را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام سرلشکر جعفری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

همرزم گرامی جناب سرگرد سعدالله اقدامی

سلام علیکم

حادثه تلخ تروریستی اهواز و شهادت مظلومانه جمعی از نیروهای سلحشور نظامی و مردم عزیزمان بویژه کودک خردسال شهید محمد طاها اقدامی که همزمان با ایام عزای سید و سالار شهیدان و هفته عزت آفرین دفاع مقدس توسط ضد انقلاب و نوکران تروریستی آمریکایی_ صهیونیستی صورت گرفت، برگ حقارت آمیز دیگریست از پرونده سیاه و نگون استکبار و مدافعین دروغین حقوق بشر که برای رسیدن به اهداف پلید و اجرای نیات شوم خود حتی از ریختن خون پاک کودکانی همچون محمد طاهای کوچک و کودکان مظلوم در یمن، سوریه، عراق و ...ابایی ندارند.

بی شک شهادت محمد طاهای عزیز بدست اشقیای عصر جاهلیت ثانی به سرکردگی مثلث شوم غربی عبری و مرتجع منطقه ای نمایی است واقعی از صفحه خون فشان عاشورا و آنچه که از حرمله های یزیدی بر مظلوم ترین طفل عالم حضرت علی اصغر (ع) و پدر بزرگوارش حضرت حسین بن علی(ع) گذشت و اینک هم در قابی دیگر از دوران حساس تاریخ در ایستادگی و رویارویی جبهه اسلام انقلابی با جبهه کفر و نفاق و تکفیر تجلی یافته است.

شهد شهادت بر جسم کوچک و روح بلندش گوارا که نام مبارک خود را علی اصغر گونه در لوح زرین و پر افتخار مدافعان انقلاب اسلامی جاودانه ساخت.

سلام و تحیت الهی بر شما پدر و مادر آن سرباز کوچک اسلام که در مکتب و طریق حسینی، محمد طاهای عزیز را همچون حضرت علی اصغر(ع) و حضرت عبدالله ابن الحسین(ع) در راه اسلام و قرآن تقدیم و اینک نیز زینب گونه با صبر و استقامت بر مسیر نورانی ولایت، پیام خون او را به گوش انسان های آزاده جهان رسانده و خواهید رساند.

بی شک خون پاک وی و دیگر شهدای والامقامی که در این حمله ددمنشانه و خباثت آلود به شهادت رسیدند عزم ما را در صیانت و پاسداری از آرمانها و مقابله با دسیسه ها و توطئه های استکبار و نابودی اذناب ضد انقلاب و منافقش راسخ تر نموده و دشمنان و ایادی رذلشان بدانند که پاسداران انقلاب هرگز نخواهند گذاشت خون‌های پاک و مطهر این شهدای گرانقدر به هدر رود و به فضل الهی مصمم هستند همچون صاعقه ای ویرانگر بر سر آنان فرود آیند.

اینجانب ضمن عرض تسلا و همدردی، شهادت مظلومانه فرزند دلبندتان را به شما و خانواده معظم و فداکار تبریک و تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برایتان صبر و شکیبایی توام با سعادت و سلامت را مسئلت دارم.

سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی