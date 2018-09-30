موشن گرافیک؛ دنیای جذاب تصاویر متحرک

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در فیلمهای امروزی، غیرممکنترین اتفاقات با جلوههای ویژه ممکن میشوند و آنقدر طبیعی هستند که ما را به درون دنیای خودشان میبرند. تبلیغات بیروح دیروزی با تصاویر زیبای گرافیکی و متحرک جایگزین شدهاند و از همه مهمتر، این کار دیگر مختصِ طراحان و غولهای کامپیوتر نیست! شما هم میتوانید با کمی تلاش، رشته موشن گرافیک و نرمافزار بینظیر افتر افکت را آموزش ببینید و از جان بخشیدن به تصاویر و خلق انیمیشنهای حرفهای لذت ببرید.
البته مزایای موشن گرافیک بسیار فراتر از اینهاست. بیایید ببینیم این رشته چه مزیتهای دیگری دارد:
شکوفا کردن خلاقیت با موشن گرافیک
هنر، پیوندی جدا نشدنی با خلاقیت دارد و در واقع بدون خلاقیت اصلا اثر هنری خلق نمیشود. در موشن گرافیک هم مانند همه رشتههای هنری دیگر، بیش از هر چیز به نوآوری نیاز است. این رشته به شما کمک میکند خلاقیتی را که در زوایای وجودتان پنهان است بیرون بکشید و از آن در خلق آثار گرافیکی زیبا استفاده کنید.
تسلط بر نرمافزارهای مختلف برای موشن گرافیک
در موشن گرافیک از نرمافزارهای متنوعی استفاده میشود. این یعنی میتوانید با یک تیر چند نشان بزنید! یعنی هم موشن گرافیک را یاد میگیرید و هم در حین کار روی پروژههای مختلف کلاسی، روی نرمافزارهایی مانند افتر افکت، فتوشاپ و تعدادی نرمافزار مهم دیگر کاملا تسلط پیدا میکنید.
خلق آثار گرافیکی زیبا و جلوههای ویژه با افترافکت
برای یادگیری موشن گرافیک باید دوره آموزش افتر افکت را هم ببینید. افتر افکت نرمافزار فوقالعادهای است که در ایجاد جلوههای ویژه به خصوص در فیلمها کاربرد دارد. با یادگیری این نرمافزار میتوانید به دنیای جذاب متحرک سازی اشیا به صورت گرافیکی سفر کنید و ایدههای نوآورانهتان را به کار بیندازید!
درآمد عالی و کار لذتبخش با موشن گرافیک
خوبیِ موشن گرافیک این است که علاوه بر اینکه کار لذتبخشی است، درآمد خوبی هم دارد. بنابراین هم از نظر مادی تأمین خواهید شد و هم از نظر احساسی روحتان سیراب میشود. هنرمندان موشن گرافیک از سطح مبتدی تا فوق حرفهای درآمدهای بالایی دارند و البته مسلم است که حرفهایترها پولسازتر هستند. بنابراین اگر درآمد بیشتری میخواهید باید کمی بیشتر تلاش کنید و همپای پیشرفتها و تغییرات هر روزه این رشته پیش بروید.
تقویت روحیه اجتماعی
یکی از مزایای موشن گرافیک این است که امکان کار کردن هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی وجود دارد. برای انجام برخی پروژههای پیشرفته و حرفهای، با پیوستن به گروه میتوانید روحیه اجتماعی و مهارتهای کار گروهی را در خودتان پرورش دهید. مسلما برقراری تعامل با دیگران به شما انرژی مضاعفی خواهد بخشید.
فرصتهای شغلی موشن گرافیک و افتر افکت بسیار زیاد هستند. بازار کار این رشته همچنان رو به رشد است و نیاز به نیروی کار قوی و حرفهای دارد. از آنجایی که این رشته پیشنیاز خاصی نمیخواهد، میتوانید به راحتی مهارتهای لازم را آموزش ببینید و چشمانداز شغلیتان را ترسیم کنید.
گذراندن دورههای آموزشی موشن گرافیک چه فایدههایی دارد؟
متأسفانه یکی از مشکلات و کاستیهای رشته موشن گرافیک این است که بصورت جامع تدریس نمیشود و بنابراین راهی برای یادگیری صحیح آن به جز مؤسسات آموزشی وجود ندارد. از سوی دیگر منابع آموزشی آن بسیار محدود هستند و نمیتوان در بازار، اینترنت یا دورههای آنلاین منبع خوبی برای یادگیری آن پیدا کرد.
مرکز آموزش تخصصی هنر تصویرگران پویا اندیش، به شما کمک میکند دنیای جذاب موشن گرافیک را تجربه کنید. هدف از دوره آموزش موشن گرافیک، آموزش علاقهمندان به جلوههای ویژه، تدوین، فیلم سازی به صورت گرافیکی، تولید تیزرهای تبلیغاتی و نظایر آنهاست. با شرکت در کلاسهای موشن گرافیک تصویرگران پویا اندیش میتوانید علاوه بر آموزش حرفهای، گواهی پایان دوره معتبر برای ارائه به شرکتهایی که قصد همکاری با آنها را دارید ، چه در داخل و چه خارج از ایران را دریافت کنید.
با داشتن این مدرک، میتوانید به عنوان موشن گرافیست در دفاتر تبلیغاتی و سینمایی، تولید برنامههای مستند، تیمهای بازیسازی و شرکتهای تولید محتوا مشغول به کار شوید. تسلط به نرم افزار افتر افکت هم به شما کمک میکند بهعنوان تدوینگر و طراح جلوههای ویژه کار کنید. نگران پیدا کردن این فرصتها نباشید! این مؤسسه به شما کمک میکند با شرکت در نمایشگاهها و ورکشاپهای مختلف، هنرتان را به معرض نمایش بگذارید و به این ترتیب با شرکتها و گروههایی که به دنبال هنرمندانی مانند شما هستند، آشنا شوید.
برای اطلاعات بیشتر درباره موشن گرافیک و افتر افکت میتوانید به وبسایت تصویرگران پویا اندیش مراجعه کنید. شرایط کلاسها تا حد امکان متنوع در نظر گرفته شده است تا هر کسی بتواند با توجه به شرایط خاصی که دارد در آنها شرکت کند. حتی برای هنرجویان عزیز شهرستانی هم امکان شرکت در کلاسها وجود دارد.
برای ارتباط با مؤسسه و مشاوره درباره کلاسها و ثبتنام، میتوانید با شماره تلفنهای ۰۵ ۰۵ ۵۸ ۲۲ یا ۵۸۷ ۵۸۷ ۲۲ (۰۲۱) تماس بگیرید. مشاوران ما در مؤسسه آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند.
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