  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۷ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۱۲

خلبان نصیر زاده:

زنده نگه داشتن خاطرات دفاع مقدس، امروز قدر و منزلتی ویژه دارد

فرمانده نیروی هوایی ارتش طی پیامی یاد و خاطره خلبانان شهید علیرضا بیطرف و حسین مقیمی را گرامیداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاجا، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیر زاده فرمانده نیروی هوایی ارتش طی پیامی یاد و خاطره خلبانان شهید علیرضا بیطرف و حسین مقیمی را گرامیداشت.

متن پیام امیر نصیر زاده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سال ها جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس نه تنها حادثه ای تاریخی و بیرونی، بلکه واقعه ای فرهنگی و درونی همراه با جریان های فکری و زاوایای فراوان انسانی بوده است. این واقعه شگفت و عظیم و این مکتب تعلیم برای آنان که به اقتضای سن و به لطف صبغه تربیت و پرورش اسلامی ایرانی در آن حضور عینی داشته اند و شنیده ها را به چشم سَر و سِر دیده اند بی شک فراموش نشدنی و همراه با تاثیرات عمیق روحی بوده است. لیکن در شرایط حساس کنونی که جغرافیای اعتقادات و باورهای نسل جدید ما مورد دست اندازی و دشمن قرار گرفته است، اهتمام به زنده نگه داشتن یاد و خاطره سال های دفاع مقدس که بخشی غرور انگیز از تاریخ ستم ستیزی و عزت مندی ماست، قدر و منزلتی ویژه می یابد.

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که از آغاز شکل گیری مبارزات انقلابی و اسلامی تا کنون نقش اثرگذاری در بزنگاه های تاریخی داشته، با پشتوانه حضور همزمانی که به نکو داشت یاد و خاطره دوتن از سرآمدان آنها گرد آمده از تندیس ایشان و ماکت هواپیمای طراحی و ساخته شده رونمایی می گردد به روزتر، قدرتمندتر و خوداتکاتر از پیش در مسیر دفاع از سرزمین مقدس مان گام برداشته و اطمینان می دهیم سیلی آمادگی و اقتدار نیروهای مسلح از جمله نیروی هوایی به چهره کریه بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخت و پشیمان کننده خواهد بود.

توجه مخصوص و اهتمام ارزشمند متولیان امر به ذخیره انسان ساز ساکنان شهر شهادت در شهرستانی که فرزندانش در هوای تمدن دیرپای هفت هزار ساله و تعلیم عارفان وارسته ای چون میرزا علی اکبر معلم دامغانی تنفس کرده و در شبستان قدیمی ترین مسجد ایرانی به شهد شیرین شریعت کامروا گشته اند را ستوده و به سهم خود ضمن نثار درود به روان پاک 639 فرزند فرشته سیرتی که از شهر صد دروازه، دری به دیار شهادت گشودند از جمله خلبانان شهید علیرضا بیطرف و حسین مقیمی و هفت شهید مدافع حریم حرم آن سامان، و ادای احترام فروتنانه به پیشگاه 1600 جانباز و 33 آزاده سرافراز، دست همت مسئولین شهرستان شهید پرور دامغان را فشرده و از درگاه ایزدمنان در ظل سایه ممدود حضرت ولی عصر(عج) و دعای مجیب شهیدان، استمرار توفیق ایفای پیمان با ایشان را مسئلت می نمایم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده

کد خبر 4416097
جواد بخشی الموتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

