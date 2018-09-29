زنده نگه داشتن خاطرات دفاع مقدس، امروز قدر و منزلتی ویژه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاجا، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیر زاده فرمانده نیروی هوایی ارتش طی پیامی یاد و خاطره خلبانان شهید علیرضا بیطرف و حسین مقیمی را گرامیداشت.

متن پیام امیر نصیر زاده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سال ها جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس نه تنها حادثه ای تاریخی و بیرونی، بلکه واقعه ای فرهنگی و درونی همراه با جریان های فکری و زاوایای فراوان انسانی بوده است. این واقعه شگفت و عظیم و این مکتب تعلیم برای آنان که به اقتضای سن و به لطف صبغه تربیت و پرورش اسلامی ایرانی در آن حضور عینی داشته اند و شنیده ها را به چشم سَر و سِر دیده اند بی شک فراموش نشدنی و همراه با تاثیرات عمیق روحی بوده است. لیکن در شرایط حساس کنونی که جغرافیای اعتقادات و باورهای نسل جدید ما مورد دست اندازی و دشمن قرار گرفته است، اهتمام به زنده نگه داشتن یاد و خاطره سال های دفاع مقدس که بخشی غرور انگیز از تاریخ ستم ستیزی و عزت مندی ماست، قدر و منزلتی ویژه می یابد.

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که از آغاز شکل گیری مبارزات انقلابی و اسلامی تا کنون نقش اثرگذاری در بزنگاه های تاریخی داشته، با پشتوانه حضور همزمانی که به نکو داشت یاد و خاطره دوتن از سرآمدان آنها گرد آمده از تندیس ایشان و ماکت هواپیمای طراحی و ساخته شده رونمایی می گردد به روزتر، قدرتمندتر و خوداتکاتر از پیش در مسیر دفاع از سرزمین مقدس مان گام برداشته و اطمینان می دهیم سیلی آمادگی و اقتدار نیروهای مسلح از جمله نیروی هوایی به چهره کریه بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخت و پشیمان کننده خواهد بود.

توجه مخصوص و اهتمام ارزشمند متولیان امر به ذخیره انسان ساز ساکنان شهر شهادت در شهرستانی که فرزندانش در هوای تمدن دیرپای هفت هزار ساله و تعلیم عارفان وارسته ای چون میرزا علی اکبر معلم دامغانی تنفس کرده و در شبستان قدیمی ترین مسجد ایرانی به شهد شیرین شریعت کامروا گشته اند را ستوده و به سهم خود ضمن نثار درود به روان پاک 639 فرزند فرشته سیرتی که از شهر صد دروازه، دری به دیار شهادت گشودند از جمله خلبانان شهید علیرضا بیطرف و حسین مقیمی و هفت شهید مدافع حریم حرم آن سامان، و ادای احترام فروتنانه به پیشگاه 1600 جانباز و 33 آزاده سرافراز، دست همت مسئولین شهرستان شهید پرور دامغان را فشرده و از درگاه ایزدمنان در ظل سایه ممدود حضرت ولی عصر(عج) و دعای مجیب شهیدان، استمرار توفیق ایفای پیمان با ایشان را مسئلت می نمایم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده