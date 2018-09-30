به گزارش خبرنگار مهر، بررسی افزایش تخفیف نرخ عوارض ورود وانت بارها و آژانس ها به محدوده طرح ترافیک امروز مورد بررسی قرار گرفت که پیش بینی شد معاونت ترافیک طی یک ماه آینده سامانه ای توسط شهرداری ایجاد شود و آژانس ها و وانت بارها که در حال حاضر ۵۰ درصد تخفیف دارند با ثبت ترددهای خود در این سامانه از ۲۰ درصد تخفیف دیگر برخوردار شوند.

همچنین وانت ها و آژانس هایی می توانند از این تخفیف استفاده کنند که سه بار در روز ترددهایشان در این سامانه ثبت شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران توضیح داد: تعیین سه ثبت تردد در روز برای این است که مشخص شود این افراد در این شغل مشغول به کار هستند زیرا برخی از وانت به عنوان خودرویی که روزانه با آن تردد می کنند استفاده می کنند.