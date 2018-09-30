۴طرح بزرگ پتروشیمی در منطقه ویژه پارسیان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سیاست پتروشیمی ایران احداث مجتمع های جدید در سواحل جنوبی است، گفت: شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران به عنوان متولی توسعه صنعت پتروشیمی کشور و پشتیبانی از طرح های پتروشیمی کشور وظایفی در اختیار دارد.

وی عنوان کرد: یکی از راهکارهای شرکت صنایع ملی پتروشیمی برای توسعه این صنعت ایجاد طرح ها و مجتمع های بزرگ پتروشیمی با ارزش افزوده بالا برای کشور است.

افشاری خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مجتمع های پتروشیمی به آب برای تولید، دسترسی به آب های آزاد برای آزاد و همچنین به خوراک نیاز دارند تصمیم برای اعطای مجوز و احداث این مجتمع ها در سواحل جنوبی کشور جهت توسعه صنعت پتروشیمی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه دو منطقه ماهشهر و عسلویه تا کنون به عنوان قطب های پتروشیمی در کشور شناخته می شوند، اظهار داشت: تولید پتروشیمی در عسلویه و ماهشهر نزدیک به ۶۰ میلیون تن محصول است که این مناطق دیگر ظرفیت و گنجایش صنایع جدید پتروشیمی را ندارند.

رئیس امور سرمایه گذاری صنایع ملی پتروشیمی ایران تاکید کرد: برای توسعه آتی صنعت پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان زیر مجموعه ایمیدرو به عنوان یکی از مناطقی که دارای پتانسیل های بالا و موقعیت و امکانات مناسبی دارد به عنوان قطب جدید پتروشیمی انتخاب شده است.

افشاری اضافه کرد: با توجه به اینکه مسئولیت این منطقه به عهده سازمان ایمیدرو محول شده است شرکت ملی پتروشیمی با امضای تفاهم نامه ای با شرکت ایمیدرو اقدام به ایجاد کارگروهی متشکل از نمایندگان ایمیدرو و پتروشیمی برای راهبری محدوده پتروشیمی در این منطقه کرده است.

وی با بیان اینکه در فاز اول ۴ طرح بزرگ پتروشیمی در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان ایجاد خواهد شد،اظهارداشت: امیدواریم منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان با توجه به پتانسیل ها و نزدیکی به عسلویه و دسترسی به آبهای آزاد و وجود بندر و زیرساختهای مناسب در آینده به قطب دیگر صنعت پتروشیمی تبدیل شود و با احداث مجتمع های پتروشیمی شاهد رونق منطقه پارسیان باشیم.