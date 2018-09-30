به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری ظهر امروز یکشنبه در بازدید از چند فروشگاه زنجیره ای خرم آباد به همراه استاندار لرستان گفت: به نظر می رسد یک جو روانی مبنی بر کمبود کالاهای اساسی در جامعه ایجاد شده که اینگونه نیست و تامین اقلام مورد نیاز مردم در سطح ملی و استان مشکلی ندارد.

وی افزود: در حال حاضر سیستم حمل و نقل استان نیز مشکلی ندارد و چنانچه فروشگاه های زنجیره ای مشکل جابجایی اقلام دارند آمادگی تامین این زیرساخت برای آنان وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان ادامه داد: سخنانی مبنی بر کمبود برخی اقلام از جمله برنج، روغن، دستمال کاغذی و پوشک بچه در بازار مطرح است اما این اقلام و سایر کالاهای اساسی به اندازه کافی در انبار فروشگاه های زنجیره ای موجود است.

امیری تصریح کرد: چنانچه تامین برخی اقلام توسط خرده فروشی ها وجود ندارد مردم می توانند با مراجعه به فروشگاه های زنجیره ای کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب خریداری کنند.

وی افزود: از ابتدای تیرماه تاکنون ۳۸ هزار بازرسی از بازار استان انجام و در این راستا سه هزار پرونده به ارزش تخلفاتی ۲۹۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه امروز نیز سه انبار احتکار کالا از جمله رب گوجه فرنگی در استان کشف شده است، بیان کرد: کالاهای شناسایی شده با دستور مراجع زیربط همان روز در سطح بازار توزیع می شوند.