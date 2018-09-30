دو تصمیم مهم در کمیته فنی باشگاه استقلال/ انتخاب دستیار برای شفر

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه کمیته فنی باشگاه استقلال امروز با حضور تمامی اعضاء اما بدون حضور وینفرد شفر برگزار شد. دلیل غیبت سرمربی استقلال هنوز مشخص نیست و معلوم نشد او به چه دلیل در این نشست حضور پیدا نکرد.

براساس تصمیم اعضای کمیته فنی مقرر شد یکی از اعضا بزودی به عنوان دستیار به کادر فنی آبی پوشان اضافه شود.

یکی دیگر از خواسته های کمیته فنی در این جلسه تقویت خط حمله استقلال بود که اعضاء به توافق رسیدند هرچه زودتر یک مهاجم به استقلال اضافه شود.

قرار است هر ۱۵ روز یکبار کمیته فنی نشستی را برگزار کند تا بتواند در حل مشکلات تیم به سرمربی کمک کند. البته اگر وینفرد شفر همانند جلسه اول در جلسات بعدی غیبت نداشته باشد.