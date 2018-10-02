دومین پوستر «پیشونی سفید ۲» رونمایی شد/ اکران نیمه دوم مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای فیلم، قرارداد اکران «پیشونی سفید ۲» با گروه سینمایی پردیس زندگی امضا شده است و از نیمه مهر و همزمان با هفته کودک در سینماهای سراسر کشور اکران می شود.

تبلیغات شهری و فضای مجازی فیلم آغاز شده است.

«پیشونی سفید ۲» در ادامه قسمت اول این فیلم ساخته شده است و در جشنواره فیلم کودک و نوجوان نامزد بهترین فیلم کودک شده بود.

در «پیشونی سفید ۲»، محمدرضا شریفی نیا، پژمان بازغی، لیلا اوتادی، ترلان پروانه، امیررضا احمدی، ارسلان قاسمی، امیر غفارمنش، هومن حاجی عبداللهی، امیر سهیلی، ابراهیم شفیعی، ساغر عزیزی، سید جواد هاشمی، داریوش پیرو، یوسف طاهریان، فرزانه زهره وند، رکسانا وطن خواه و حسام نواب صفوی نقش آفرینی کرده اند.

دیگر عوامل فیلم «آهوی پیشونی سفید ۲ » عبارتند از نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: سید جواد هاشمی، جانشین تهیه کننده : عباس دلدار، مدیران تدارکات: مجید رنجبر و رضا دهقان، طراح حرکات موزون: سید کمال رضوی، طراح لباس: سحر گوران، طراح صحنه: علی شایانفر، طراح چهره‌پردازی: شهرام خلج، تدوین: سیدجواد هاشمی، مدیر صدابرداری: امیر پرتوزاده، عکس: لیلا خوش کنار، مشاور امور رسانه ای: علی زادمهر، مدیر برنامه ریزی: یوسف طاهریان، طراح جلوه های ویژه بصری: محمدرضا نجفی امامی، منشی صحنه: مهران گنبدلو، دستیار اول کارگردان: عباس دلدار، طراحی صدا: علی ابوالصدق، آهنگساز: بهنام صبوحی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد خالقی، مدیر تولید: ایرج طایفه غلامی، مجری طرح: بهارک رمضانی، سرمایه گذاران: حسین احمدی و مرتضی وطن خواه، پخش: شرکت رسانه فیلمسازان.