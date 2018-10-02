اختصاص۷۸میلیارد ریال برای ایجاد زیرساخت های گردشگری خراسان جنوبی

مرتضی عربی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برای ایجاد زیرساخت های تاسیسات گردشگری از جمله آب، برق و گاز اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: همچنین امسال بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال اعتبار برای سایر بخش های گردشگری از جمله احداث کمپ ها، مجتمع های خدماتی رفاهی، ایجاد مناطق نمونه گردشگری و روستاهای هدف گردشگری اختصاص یافته است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم ایجاد زیرساخت های گردشگری در استان، بیان کرد: توسعه صنعت گردشگری در استان نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه ها است.

عربی با بیان اینکه در سال های گذشته مجتمع های گردشگری شهرستان طبس در تامین زیرساخت ها با مشکلاتی مواجه بودند، بیان داشت: امسال اعتبارات خوبی به این حوزه اختصاص یافت که بخشی از مشکلات این بخش را حل خواهد کرد.

صدور مجوز برای ۳۰ اقامتگاه بومگردی

وی، احیای محور قدیم شوکت آباد را یکی دیگر از اقدامات انجام شده در جهت جذب و افزایش گردشگران عنوان کرد و گفت: همچنین امسال برای نخستین بار مخزن بتنی و آبرسانی به هتل کوهستان بیرجند با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان آغاز شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با اشاره به پرداخت تسهیلات به منظور تأسیس اقامتگاه های بومگردی در استان، عنوان داشت: این تسهیلات بستگی به میزان طرح متفاوت خواهد بود.

عربی اضافه کرد: بسته به نوع طرح بالغ بر ۷۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای تأسیس این اقامتگاه های بومگردی به صورت تسهیلات به متقاضیان واگذار می شود.

وی از صدور مجوز برای تأسیس ۳۰ اقامتگاه بومگردی در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: حمایت از توسعه پایدار روستایی، ایجاد اشتغال و کسب درآمد از جمله اهداف راه اندازی اقامتگاه های بومگردی است.