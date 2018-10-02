پرتاب کنندگان سنگ در جاده های فارس رانندگان کامیون نبودند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار در حاشیه دیدار با صنعتگران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه وضعیت حمل و نقل استان فارس مناسب است تاکید کرد: خوشبختانه امروز وضعیت حمل و نقل در استان فارس مناسب است هرچند که شاهد بروز مشکلاتی بودیم.

وی یادآور شد: طی چند روز گذشته که موضوع اعتراض کامیونداران مطرح بود خوشختانه فعالیت های خوبی انجام شد و متاسفانه شاهد بودیم که بسیاری از اخلال گران و پرتاب کنندگان سنگ کامیوندار نیستند.

استاندار فارس تاکید کرد: اکثر افرادیکه در این راستا شناسایی شدند نه کامیوندار هستند و نه راننده کامیون بنابر این باید درخواست های این صنف را از اخلالگران جدا کرد.

تبادار تصریح کرد: تعداد بارنامه ها در استان فارس حدود 6 هزار بارنامه بود که امروز به صدور بیش از 5200 بارنامه رسیده است و به طور حتم این روند به حالت عادی بازمی گردد.