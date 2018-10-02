به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی صبح سه‌شنبه در نشست مشترک فرهیختگان مرکز استان با مدیران دستگاه‌های متولی استان و شهرستان به میزبانی فرمانداری سمنان ضمن بیان اینکه سالمندان گنجینه‌های ماندگار ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، ابراز داشت: ۷۵۷ سالمند سمنانی تحت حمایت بهزیستی قرار دارند که از این تعداد ۴۰۶ نفر خانم و ۳۵۱ نفر مرد را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه سالمندان تحت پوشش بهزیستی از خدمات ویژه در مرکز شبانه‌روزی، مستمری‌بگیر، ویزیت در منزل و غیره بهره‌مندمی شوند، افزود: علاوه بر ارائه این خدمات باید دستگاه‌های متولی بر روند تسهیل امور سالمندان توجه ویژه داشته باشند و برای آن‌ها احترام، شأن و حرمت قائل شوند.

فرماندار سمنان بابیان اینکه سالمندان نیز به‌عنوان بخشی از جامعه باید بتوانند از خدمات شهری به بهترین شکل استفاده کنند، ابراز داشت: مناسب‌سازی محیط‌های شهری برای استفاده معلولان و سالمندان در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم با پیگیری از سوی نهادهای ذی‌ربط اماکن بهره‌مندی آن‌ها را به‌صورت یکسان برای برخورداری از خدمات شهری فراهم کنیم.

دانایی فراهم ساختن امکان مشارکت مردم را از سوی دستگاه‌های متولی ضروری خواند و تصریح کرد: سالمندان انتظارات و توقعات خاصی را از متولیان دستگاه‌های اجرایی دارند که با احصاء آن‌ها و رفع مشکلات می‌توان خدمات مناسب‌تری را به این قشر از جامعه ارائه کرد.

وی افزود: تشکیل بانک اطلاعاتی جامع سالمندان در استان سمنان ضروری است لذا تهیه این لیست می‌تواند آماری را از نحوه خدمات‌دهی به این بخش از جامعه ارائه کرده و از سوی دیگر برای کارشناسان حوزه اجتماعی نیز مفید باشد.

در این نشست به برگزاری نشست‌های تخصصی کانون‌ها با دستگاه‌های متولی در راستای پیگیری نیازهای سالمندان، احصا و ارائه پکیج خدمات دستگاه‌ها به سالمندان به کانون‌های بازنشستگی، تکریم و تجلیل از سالمندان و مناسب‌سازی معابر شهری تأکید شد.