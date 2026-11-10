به گزارش خبرنگار مهر، نادر حسینی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در شورای اسلامی شهر رشت اظهار کرد: نخستین کنفرانس بین‌المللی دوسالانه تاریخ علم کوشیار گیلانی با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان‌ماه در رشت برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت ثبات مدیریت شهری اظهار کرد: تثبیت مدیریت از اهداف اساسی شورای اسلامی شهر است و این موضوع علاوه بر کمک به پیشبرد برنامه‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف شهری، زمینه‌ساز اعتمادسازی میان شهروندان و سرمایه‌گذاران خواهد بود.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر رشت از تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه شهری با همکاری مراکز علمی خبر داد و افزود: تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مدیریت شهری در چارچوب این سند و اهداف پیش‌بینی‌شده در آن دنبال خواهد شد.

حسینی با اشاره به نقش رویدادهای فرهنگی و علمی در معرفی ظرفیت‌های رشت بیان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی زمینه معرفی شهر به فعالان، سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری را فراهم می‌کند.

وی همچنین به تشکیل کمیسیون توسعه پایدار و کمیسیون تخصصی گردشگری در دوره فعلی شورای اسلامی شهر رشت اشاره کرد و گفت: کمیسیون توسعه پایدار با تمرکز بر توسعه شهری و جذب سرمایه‌گذار، نسبت به تهیه اطلس ظرفیت‌ها اقدام کرده و زمینه شناسایی و آماده‌سازی پروژه‌هایی به ارزش یک همت در حوزه شهری را فراهم آورده است.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری این شهر افزود: با توجه به جاذبه‌های طبیعی رشت و حضور گردشگران در طول سال، کمیسیون تخصصی گردشگری با هدف پیگیری مسائل و ظرفیت‌های این حوزه تشکیل شده است.

حسینی توسعه زیرساخت‌های گردشگری را ضروری دانست و تصریح کرد: احیا، بازگردانی و حفظ بناها و اماکن تاریخی از اهداف اساسی مجموعه مدیریت شهری رشت است.

وی در پایان تأکید کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و علمی از جمله کنفرانس تاریخ علم کوشیار گیلانی، فرصت ارزشمندی برای معرفی و تبیین جایگاه مفاخر و شخصیت‌های علمی گیلان در طول تاریخ و شناساندن ظرفیت‌های فرهنگی این استان است.