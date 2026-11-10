به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در این آیین معنوی، دانش‌آموزان با حضور در کنار پیکرهای مطهر شهدا، بار دیگر با آرمان‌های والای شهیدان و فرهنگ ایثار و شهادت تجدید پیمان کردند.

در ادامه، پیکرهای مطهر این دو شهید والامقام در مسجد شهر چشمه‌شیرین مورد استقبال و ادای احترام مردم قرار گرفت و فضای این مراسم آکنده از عطر معنویت، دلدادگی و یاد و خاطره حماسه‌آفرینان هشت سال دفاع مقدس شد.

مردم با حضور و بدرقه این دو لاله گمنام نشان دادند که گذر زمان هرگز یاد و نام شهدا را از حافظه تاریخی و قلب‌های آنان پاک نخواهد کرد.