به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر درخشان‌نیا در تشریح این خبر اظهارکرد: در اجرای طرح مقابله با سرقت و شناسایی و دستگیری مالخران، مأموران پلیس آگاهی شهرستان سیریک با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، از فعالیت غیر قانونی خرید اموال مسروقه توسط یک واحد صنفی خرید و فروش ضایعات در یکی از محلات در این شهرستان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با تشکیل تیم عملیاتی به محل اعزام شدند و در بازرسی از این واحد صنفی، ۳ تن سیم مسی و کابل‌های برق و مخابراتی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک ارزش اموال مکشوفه را بنا بر اعلام کارشناسان، ۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه، سه نفر از مالخرانی که در چرخه سرقت نقش داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ درخشان‌نیا ادامه داد: با حضور کارشناس اداره برق شهرستان و بررسی اموال مکشوفه مشخص شد تمامی سیم‌ها و کابل‌های کشف‌شده از نوع مسی و متعلق به اداره برق بوده و از واحدهای صنعتی و پست‌های شبکه برق ورودی شهرستان سرقت شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.