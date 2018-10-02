رشد ۱۱ برابری مشارکت درمسابقات قرآن/موازی کاری،آفت فضای قرآنی است

به گزارش خبرنگارمهر، آیین افتتاحیه چهل‌ویکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم امروز با حضور آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف در مجتمع کوه نور شهر اراک برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط سید مصطفی حسینی و با اجرای وحید مرتضوی کارشناس و مجری شبکه قرآن و معارف سیما آغاز شد.

رشد ۱۱ برابری مشارکت در مسابقات قرآن در ۸ سال

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی؛ نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تشکر از مجریان مسابقات و مسئولان استانی اظهار کرد: امیدواریم برگزاری این برنامه قرآنی خیر و برکت برای استان به همراه آورد و همه از نور، معرفت و برکت قرآن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در سال ۸۸ تعداد شرکت‌کنندگان مسابقات سراسری قرآن ۳۶ هزار نفر بود، تصریح کرد: سال ۹۶ بیش از ۴۰۰ هزار نفرشرکت‌کننده یعنی بیش از ۱۱ برابر مشارکت جوانان و نوجوانان علاقه‌مندان به قرآن در ایران به برکت امام (ره)، خون شهیدان و وجود نورانی مقام معظم رهبری پرچم‌دار برنامه‌های قرآنی را شاهد بوده‌ایم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه در سال ۹۷ انتظار می‌رود عددی فراتر از این تعداد را از جامعه قرآنی شاهد باشیم، افزود: تاکنون بیش از ۱۱ هزار مربی قرآن درکشور تربیت شده که در سراسر کشور مشغول تعلیم برنامه‌های قرآنی می‌باشند.

موازی کاری آفت فضای قرآنی است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی درباره موازی‌کاری در امور قرآنی کشور گفت: یکی از مشکلات کشور کارهای موازی و تکراری است که در حوزه قرآن و فعالیت‌های قرآنی هم شاهد همین موازی‌کاری هستیم؛ می‌توان با یک سازماندهی، برنامه‌ریزی و هم‌افزایی از کارهای موازی که موجب هدررفت وقت می‌شود، جلوگیری کرد و از ظرفیتهای یکدیگر استفاده کنیم.

ارسال نامه به رهبر معظم انقلاب پیرامون تجمیع فعالیت‌های قرآنی

وی درباره نوشتن نامه‌ای پیرامون تجمیع فعالیت‌های قرآنی و تقدیم آن به مقام معظم رهبری تصریح کرد: در طی این نامه به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد دادیم، ما آمادگی داریم علی‌رغم فعالیت‌های قرآنی سازمان اوقاف در حوزه قرآن در خدمت سایر دستگاه‌هایی که به نحوی متولی کار قرآنی هستند، باشیم و بپذیریم یک کاری انجام شود.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف ادامه داد: امیدواریم قدمی برداشته شود و تابلو و علامت خود را کنار بگذاریم و زیر پرچم قرآن با تمام توان خدمت کنیم .

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی یادآور شد: چند سالی است به‌عنوان سازمان اوقاف در مسابقات بین‌المللی قرآن، عنوان سازمان را حذف کردیم و آرم خاصی در این مسابقات برگرفته از معنا و مفهوم قرآن استفاده شده است؛ این کار قرآنی برای جمهوری اسلامی، امام راحل، رهبر معظم انقلاب و شهیدان است تا تمامی افراد احساس مسئولیت و مشارکت کنند.

تکیه نداشتن بر معارف قرآن کریم گمراهی بشر امروز است

همچنین در این مراسم آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ، اظهار داشت: قرآن کریم بزرگترین گنجینه بشریت در هر دو گیتی به شمار می رود. در این دنیا خیر و برکت به همراه دارد و در آخرت هم عامل سعادت بشر است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: گمراهی بشریت امروز در این است که بر قرآن کریم و مفاهیم قرآنی تکیه ندارد و برای روشنایی مسیر زندگی خود از انوار قرآن و آیات نورانی و انسان‌ ساز قرآن بهره نمی جوید.

وی ادامه داد: در این دنیای پر تلاطم چه مسیری بهتر از مسیر قرآن می تواند انسان ها را از ظلمت نجات دهد و هم موجب برکت این دنیا شود هم سعادتمندی آخرت را به ارمغان بیاورد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه مفاهیم قرآنی، هنر الهی و تجلی گاه عظمت الهی است، بیان داشت: انقلاب اسلامی با حمایت قرآن شکوفه زد و هر روز بارورتر شد و در سایه قرآن و توجهات ولی عصر(عج) در برابر همه طوفان ها و هجمه های سنگین دشمنان، چون درخت تنومند ایستاد و امروز در آستانه چهل سالگی و پختگی قرار دارد.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: این توفیق الهی است که نصیب مردم این استان شد تا شاهد برگزاری چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در سرزمین آفتاب و شهر اراک باشیم.

وی افزود: امروز نوای دلنوازی از آیات قرآن کریم در این استان و شهر اراک طنین‌ انداز می‌شود و دل های مشتاق را پر از نور الهی می کند تا بتوانیم از این طریق راه حق و حقیقت را بهتر بشناسیم و دل ها و جان ها به نور قرآنی و عترت و امامت نورانی تر شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان کرد: کسانی که در انعکاس این برنامه های قرآنی نقش آفرینی کرده و احساس مسئولیت می‌کنند، بدانند که در موضوع شناخت مفاهیم قرآنی به جوانان و جامعه اسلامی بسیار موثر و مفید هستند.

دری نجف آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم در مدت برگزاری مسابقات بتوانیم از نعمت های فراوان این مسابقات در راستای شناخت مفاهیم قرآنی به نسل جوان به خوبی بهره مند شوید و در جامعه باید هنر قرآن تجلی پیدا کند که همان عظمت الهی است.

رونمایی از کتاب «مهاجران»

در ادامه پخش تیزر معرفی مسابقات، اجرای تواشیح گروه «میعاد»، و رونمایی از مجموعه کتاب «مهاجران» که در بردارنده خلاصه‌ای از قصه زندگی قاریان پر کشیده در فاجعه منا است، از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

براساس برنامه‌ریزی این دوره از مسابقات در چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم برادران در چهار گروه در هفته نخست از ۱۰ تا ۱۶ مهر به رقابت می‌پردازند و بعد از آن هم خواهران در مرحله دوم یعنی از ۱۶ تا ۲۳ مهرماه مسابقات خود را برگزار می‌کنند.

در روزهای برگزاری مسابقات برنامه‌های جنبی متنوعی از جمله برپایی محافل انس با قرآن، کرسی‌های تلاوت قرآن مشتمل بر ۲۵ کرسی، برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای قرآنی در بیش از ۲۵ غرفه توسط دستگاه‌ها در جوار محل مسابقه، مسابقات پیامکی، رونمایی از کتاب سوره‌های سرخ با هدف معرفی ۶۳ شهید قرآنی استان مرکزی، برپایی محفل انس با قرآن با حضور ۷۰۰ دانش‌آموز در کانون امام علی(ع) با مشارکت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است براساس جدول زمانی برگزاری فینال چهل ‌و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، این رقابت‌ها از روز سه‌شنبه ۱۰ مهرماه در اراک و مجموعه بزرگ کوه نور آغاز شده و طی روزهای دهم و یازدهم مسابقات در رشته‌های معارفی، روز ۱۲ مهرماه رشته‌های هم‌سرایی، هم‌خوانی، اذان و دعاخوانی و روز سیزدهم رشته حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و ترتیل برگزار می‌شود.

در روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه نیز رشته‌های حفظ کل و قرائت در بخش آقایان برگزار و روز ۱۶ مهرماه نیز اختتامیه بخش برادران برپا می‌گردد؛ این دوره از رقابت‌ها باحضور بیش از ۱۳۰ نفر از فینالیست‌های بخش برادران آغاز می‌شود و مسابقات خواهران هم از روز ۱۷ مهر پس از پایان مسابقات آقایان آغاز خواهد شد.