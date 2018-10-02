محمد خدابخشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: در جلسه امروز طرح اصلاح بودجه سال ۹۷ در خصوص بخشودگی جرایم وام‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جرایم وام‌های معوق شده حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان است اما در بودجه سال ۹۷ قید شده که جرایم وام‌های سال ۹۰ به بعد آن هم وام‌های زیر ۵۰۰ میلیون تومان شامل بخشودگی شود.

وی افزود: با این قیود، یک سوم مبلغ ۵۶ هزار میلیارد تومان شامل بخشودگی جرایم خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این بند از قانون بودجه جهت اصلاح به کارگروهی ارجاع شد تا دامنه شمول این بند افزایش یابد.

خدابخشی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، طرح دیگری برای پرداخت مطالبات مربوط به تملک پروژه‌های عمرانی مورد بررسی قرار گرفت. پیش از این برای تملک اراضی جهت ساخت جاده یا راه‌آهن، باید پول نقد پرداخت می‌شد اما با تصویب این طرح، مقرر شد از طریق اسناد خزانه، برای تملک پروژه‌ها اقدام شود.