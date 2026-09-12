نصب ۴۶۵ دستگاه تجهیزات هوشمندسازی موتورخانه در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان محمودی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت مصرف بهینه و افزایش بهرهوری انرژی، اظهار کرد: اجرای همزمان طرحهای هوشمندسازی و بهسازی موتورخانهها و جایگزینی بخاریهای فرسوده، گامی مؤثر در کاهش اتلاف انرژی، مدیریت مصرف گاز و ارتقای بهرهوری تجهیزات گرمایشی در استان است.
وی بیان کرد: در راستای کاهش مصرف گاز و افزایش بهره وری در استان تاکنون ۴۶۵ دستگاه تجهیزات هوشمند سازی موتورخانه نصب، سه هزار و ۷۹۷ واحد موتورخانه بهسازی و سه هزار و ۱۸۲ بخاری فرسوده با بخاریهای کممصرف و راندمان بالا جایگزین شده است.
محمودی با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف گاز، گفت: طرح هوشمندسازی موتورخانهها با هدف مدیریت مصرف، افزایش بهرهوری سیستمهای گرمایشی و کاهش اتلاف انرژی در موتورخانههای مشمول اجرا میشود.
به گفته وی، از ابتدای امسال ۷۵ دستگاه تجهیزات هوشمندسازی موتورخانه در استان نصب شده و با احتساب اقدامات انجامشده از ابتدای اجرای طرح، مجموع تجهیزات نصبشده در خراسان جنوبی به ۴۶۵ دستگاه رسیده است.
محمودی با بیان این که در حال حاضر هم ۵۸ دستگاه دیگر در مرحله نصب قرار دارد، افزود: این طرح با هدف مدیریت و کاهش مصرف گاز مشترکانی که دارای موتورخانه حرارت مرکزی هستند، اجرا میشود.
مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، طرح بهسازی موتورخانه برای ۲۱ مشترک و در مجموع ۴۱ واحد موتورخانه اجرا شده است و از ابتدای اجرای طرح تاکنون نیز یکهزار و ۲۱۲ مشترک، معادل ۳ هزار و ۷۹۷ واحد موتورخانه تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به اجرای طرح جایگزینی بخاریهای فرسوده با بخاریهای کممصرف و راندمان بالا، ادامه داد: با هدف افزایش بهرهوری انرژی، کاهش مصرف گاز و جایگزینی تجهیزات گرمایشی فرسوده، تاکنون در مجموع سه هزار و ۱۸۲ دستگاه بخاری کممصرف راندمان بالا از نوع A و B در استان نصب شده است.
محمودی تأکید کرد: کاهش مصرف گاز تنها با افزایش تولید و توسعه شبکه محقق نمیشود، بلکه اصلاح الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات پربازده، نقش مهمی در مدیریت انرژی و پایداری شبکه گازرسانی دارد.
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