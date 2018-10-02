به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر سه شنبه شب پس از پیروزی تیمش در نفت مسجدسلیمان در جام حذفی در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: خوشحالم که در شهر مسجدسلیمان حضور دارم. مردم این شهر مهربان و دارای تاریخی بسیار قدیمی هستند. اولین نوبت بود که به این شهر می‌آیم و دوباره هم به این شهر خواهم آمد.

شفر در خصوص بازی نیز گفت: ما باید در همان ۲۰ دقیقه نخست بازی را تمام می کردیم چون سه چهار موقعیت گلزنی بسیار خوب نصیب ما شد ولی متاسفانه از دست رفت.

وی عنوان کرد: بعد از آن، بازی برای ما سخت و طولانی شد. واقعیت این است که طولانی شدن بازی شاید برای هواداران خوب باشد ولی برای مربیان اتفاقا خوبی نیست. این بازی برای ما نباید با مساوی تمام می شد ولی در نهایت بسیار خوشحالم که گل زدیم و بردیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران گفت: برای اخراج وریا غفوری بسیار ناراحت شوم چون هم ۱۰ نفره شدیم و هم مهدی قائدی را تعویض کردیم. از بازی کردن قائدی رضایت داشتم ولی در آن موقع از بازی نیاز به بازیکن قدبلند تری داشتیم. مهدی خوب بازی کرد و می تواند در بازی‌های بعدی برای تیم ما بازی کند.

شفر در خصوص ناراحتی قائدی بعد از تعویض شدنش نیز بیان کرد: قائدی یک بازیکن حرفه‌ای است و می دانست ما در آن شرایط به بازیکن قد بلند نیاز داشتیم. حریف در آن شرایط می توانست رو به توپ های بلند بیاورد به همین دلیل فرشید باقری را وارد زمین کردیم تا در کنار روزبه چشمی توپ های بلند حریف را بزند.

وی تصریح کرد: بردن تیم نفت مسجدسلیمان کار ساده‌ای نبود. فیلم بازی آنها در برابر سپاهان را دیدم آنها موقعیت های خوبی داشتند ولی شکست خوردند به همین دلیل اعتقاد دارم شکست دادن آنها کار ساده‌ای نیست.

شفر با اشاره به تغییرات فراوان در ترکیب استقلال نسبت به سال قبل نیز گفت: ۶ بازیکن از تیم ما جدا شدند و بازیکنان جدید نیاز دارند تا با تیم هماهنگ شوند. استقلال تیم بزرگی است و هرکس در آن بازی می کند روز بعد یک میلیون نفر در مورد عملکردش اظهارنظر می کنند. شاید بازیکنی هزار فالوور داشته باشد ولی با پیوستن به استقلال ناگهان ۱۰۰ هزار فالوور به وی اضافه می شوند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص بازیکنان جدا شده از این تیم نیز گفت: تیام در عجمان امارات یک گل زده و تیمش در آخرین بازی ۵ گل دریافت کرده است. تیم امید ابراهیمی نتیجه نگرفته و سرور جپاروف هم در تیمش بازی نمی‌کند. این بازیکنان برای استقلال زحمت کشیدند، اما الان همه آنها رفته‌اند. بازیکنان جدید نیز در تیم های خود سبک متفاوتی از بازی را تجربه کرده‌بودند ولی اکنون در استقلال شرایط متفاوتی را تجربه می کنند.

شفر عنوان کرد: بهترین بازیکن ما فرشید اسماعیلی بود که اگر کمی خوش شانس بود می توانست در این بازی دو گل برای تیمش به ثمر برساند. نفت مسجدسلیمان هم تیم خوبی است و امیدوارم بعد از بازی روز شنبه با ما امتیازات لازم را برای خود جمع کند.

وی همچنین عنوان کرد: استقلال مثل آتش است و زمانی برای استراحت کردن ندارد. این تیم اکنون حتی فرصتی برای استراحت هم ندارد. بازیکنان جدید هم باید بدانند در تیم بزرگی بازی می کنند و خود را به سطح بازی در چنین تیم بزرگی برسانند. تبریزی در ذوب آهن اصفهان یک قهرمان بود ولی اکنون به زمان نیاز دارد تا در تیم ما همه توانایی های خود را نشان دهد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران تاکید کرد: هواداران در هر شرایطی از تیم استقلال انتظار پیروزی دارند اما ما نمی توانیم تنها با استفاده از نام استقلال در بازی‌های خود پیروز شدیم. بازیکنان جدید باید بجنگند و خودشان را پیدا کنند تا در کنار نفرات با تجربه ما مثل منتظری و رحمتی موثر باشند.