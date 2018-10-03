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۱۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۹

ساعت پخش دو برنامه شبکه یک سیما تغییر کرد

ساعت پخش دو برنامه شبکه یک سیما تغییر کرد

زمان و روزهای پخش دو برنامه «اشعه ایکس» و «حرف حساب» تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، زمان و روزهای پخش دو برنامه «اشعه ایکس» کاری از گروه معارف اسلامی و «حرف حساب» کاری از گروه دانش و اقتصاد تغییر کرد.

این تغییرات از شنبه ۱۴ مهر اجرایی می شود و بر این اساس برنامه «اشعه ایکس» به تهیه کنندگی افشین حسین خانی و اجرای سیاوش عقدایی که پیش از این ساعت ۸:۱۵ روزهای زوج  پخش می شد، ساعت ۲۰:۲۰ روزهای فرد روی آنتن می رود و برنامه «حرف حساب» به تهیه کنندگی علی ملکی و اجرای کیاداود اسفندیاری که پیش از این ساعت ۸:۱۵ روزهای یکشنبه و سه شنبه پخش می شد، همان ساعت ولی در روزهای زوج روی آنتن می رود.

طبق جدول پخش پیش بینی شده، روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۸:۱۵ به جای «حرف حساب» هم به ترتیب برنامه «در امتداد فلق» و مستند استان ها نمایش داده خواهد شد.

کد مطلب 4420037
عطیه موذن

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