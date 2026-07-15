توقیف محموله ۲۲ هزار لیتری سوخت خارج از شبکه توزیع در دلیجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر اسکینی اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهرستان دلیجان در تداوم اجرای طرحهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای تحقق «جهاد صرفهجویی»، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلر تانکردار مشکوک شدند.
وی افزود: ماموران پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسیهای دقیق تخصصی، موفق به کشف ۲۲ هزار لیتر نفت کوره شدند که خارج از شبکه قانونی توزیع در حال حمل بود.
این مقام انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله مکشوفه را ۲۳ میلیارد ریال برآورد کردهاند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی دلیجان با تأکید بر اینکه قاچاق سوخت، خروج سرمایههای ارزشمند کشور از چرخه تولید و خدمترسانی است، گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و برخورد قاطع با هرگونه اخلال در امنیت اقتصادی، اجازه نخواهد داد تا سودجویان منابع ملی را به تاراج ببرند.
وی تاکید کرد: انتظار است شهروندان هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و یا رفتارهای مخل امنیت اقتصادی را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیسی گزارش دهند تا با اقدام بهموقع، از اتلاف سرمایههای ملی جلوگیری شود.
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