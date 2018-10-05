روند کاهش ارز و سکه باید همچنان ادامه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز جمعه در خطبه های نماز جمعه تبریز که با حضور پرشور و باشکوه مردم ولایتمدار تبریز در مصلی اعظم امام خمینی(ره) این شهر برگزار شد ابراز داشت: توقف افزایش قیمت ارز و سکه خبر خوشی در کشور بود که باید با برنامه‌ ریزی و تلاش مسئولان شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز و سکه باشیم.

وی سپس ادامه داد: با کاهش نرخ ارز آرامش در فضای کشور حاکم می شود، برای همین باید مسئولان تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ ارز به کار گیرند.

امام جمعه تبریز همچنین به برگزاری باشکوه رزمایش بسیج در قالب ۷ هزار و ۱۴ گروه خدمت ‌رسان جهادی اشاره کرد و گفت: این رزمایش بزرگ و باشکوه باعث ناامیدی دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی شد.

آل هاشم با بیان اینکه این تعداد گروه خدمات رسان در یک هزار و ۹۷۳ پروژه مختلف عمرانی، آموزشی، بهداشتی، کشاورزی و فرهنگی تلاش کردند، ادامه داد: نمایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران منجر به مخابره اخبار خوش و تحولات اجتماعی در سطح کشور شد.

دوران «بزن و در رو» تمام شده است

وی به پرتاب موشک های جمهوری اسلامی به مواضع داعش اشاره کرد و گفت: دوران بزن و در رو تمام شده است و هر دشمنی بخواهد کوچکترین اقدامی انجام دهد با واکنش قاطع نیروهای مسلح کشورمان روبه رو می شود.

امام جمعه تبریز گفت: ایران در رابطه با امنیت ملی هیچ‌ گونه مماشاتی نخواهد داشت.

آل هاشم در خصوص حضور رهبر انقلاب در ورزشگاه ازادی نیز اشاره کرد و گفت: نقطه اوج رزمایش خدمت رسانی بسیج روز گذشته بود که مراسم بزرگ و باشکوهی با حضور رهبر معظم انقلاب در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز به صدور رای دادگاه لاهه در خصوص خارج شدن آمریکا از برجام اشاره کرد و گفت: صدور رای دادگاه لاهه به نفع کشورمان بود و حقانیت ما را در دنیا نشان داد.

وی سپس با تاکید بر اینکه صدور قرار موقت لازم ‌الاجرای این رای نشانی از حقانیت ایران است، افزود: تحریم های آمریکا ظالمانه است و دادگاه لاهه نیز این تصمیم آمریکا را محکوم کرد.

آل هاشم سپس ابراز داشت: قرار صدور مهم نیست که اجرا کنند یا نه، ولی اثبات حقانیت ایران در مجامع بین ‌المللی مهم بود که انجام شد.

برخی از کشورهای اروپایی به دنبال ایجاد شبکه مالی مستقل هستند

امام جمعه تبریز با بیان اینکه برخی از کشورهای اروپایی به دنبال ایجاد شبکه مالی مستقل هستند، گفت: آلمان و فرانسه اعلام کرده‌اند که در صدد ایجاد شبکه مالی مستقل هستند تا از آن طریق بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت کنند.

وی گفت: اتحادیه اروپا باید بتواند نقش مستقل از آمریکا را در نظام بین‌ الملل داشته باشد. این سیستم قبل از تحریم‌ های ۱۳ آبان علیه ایران راه‌اندازی می شود.

وی سپس به مشکلات کامیون داران اشاره کرد و با بیان اینکه مشکلات کامیون‌ داران باید رفع شود، گفت: اگر به موقع مشکلات کامیون داران حل نشود با مشکلات جدی‌ روبه رو می شویم.