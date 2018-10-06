امدادرسانی به ۳۶ حادثه دیده در گلستان

محمدعلی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش های روز پنجشنبه و جمعه (۱۲ و ۱۳ مهرماه) سبب آبگرفتگی برخی از منازل در گلستان شد.

وی افزود: یک مورد امدادرسانی به افراد در راه مانده در پارک جنگلی امام رضا (ع) کردکوی صورت گرفت که به مکان امن منتقل شدند.

هروی با بیان این که ۶ مورد امدادرسانی و تخلیه آب منازل در روستای کارکنده، نوکنده و گز اتفاق افتاد، ادامه داد: همچنین یک مورد امدارسانی به ریزش سقف در شهرستان گرگان انجام شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان استان گلستان اضافه کرد: همچنین یک مورد امدادرسانی به ریزش سقف در روستای امام آباد علی آبادکتول صورت گرفت.

وی گفت: در مجموع به ۳۶ حادثه دیده امدادرسانی صورت گرفته و مقدار ۲۳ کیلوگرم نایلون توزیع شده است.