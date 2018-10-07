۶۳ هزارمدرسه ابتدایی، میزبان جشن آغاز آموزش قرآن

رضا نباتی مولف کتب ابتدایی و کارشناس امور قرآنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جشن آغاز آموزش قرآن کلاس اولی ها گفت: همزمان با روز جهانی کودک، جشن آغاز قرآن کلاس اولی ها در ۱۶ مهر ماه در سراسر مدارس ایران نواخته خواهد شد که اهمیت دبیران و مدیران آموزشی بیش از پیش در سوق و انگیزه بخشی کودکان به قرآن مورد توجه است.

وی ادامه داد: این جشن به صورت همزمان در روز دوشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ در ۶۳ هزار مدرسه ابتدایی، با حضور یک میلیون و ۲۹۶ هزار کلاس اولی و با همت ۴۰۰ هزار آموزگار و مدیر و معاون مدرسه برگزار می شود.

نباتی با اشاره به اینکه دانش آموزان پایه اول ابتدایی دو زنگ کامل قرآن دارند، افزود: اولین درس کتاب آموزش قرآن پایه اول ابتدایی « جشن قرآن » نام دارد که این کتاب در هفته دو ساعت ( دو زنگ کامل ) تدریس می شود و سایر پایه ها ( دوم تا ششم ابتدایی ) سه زنگ در هفته قرآن دارند.

وی با اعلام هدف برپایی جشن قرآن برای کودکان ابتدایی گفت: هدف از برگزاری جشن قرآن « ایجاد خاطره قرآنی خوب و زیبا از آموزش قرآن کریم و تقویت علاقه برای یادگیری قرآن در طول سال تحصیلی است.

نباتی ادامه داد: در این جشن، دانش آموزان ضمن خواندن سوره ها و شعرها، همراه با لوح فشره کتاب گویا سوره هایی از قرآن درسی را همخوانی می کنند که بر همین اساس انتظار می رود مدیران و معلمان مدارس با مشارکت اولیا تمهیدات لازم را برای این روز ( و هفته کودک ) اندیشیده باشند.

این کارشناس امور آموزشی قرآن با ارائه راهکاری در این خصوص اضافه کرد: مدیران مدارس « لوحه آموزش قرآن پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی » را تهیه و در اختیار معلمان قرار دهند. در واقع مهم ترین مأموریت وزارت آموزش و پرورش در حوزه قرآن، آموزش صحیح خوانی قرآن است و کتابهای درسی با رویکرد جامعیت آموزش، در پی فراهم آوردن موقعیت های مناسب برای کسب مهارت خواندن، مهارت فهم لغات ساده و پرکاربرد و مهارت تدبر اولیه و تفکر در پیام های قرآنی در جهت تحقق تدریجی انس مستمر با قرآن کریم است.

وی ادامه داد:امیدواریم آموزگاران و اولیای دانش آموزان با مطالعه صفحات اولیه کتاب های درسی قرآن ( سخنی با اولیای محترم / سخنی با معلمان ) و توجه به « اهداف مورد انتظار » بیان شده ، با حرکت در مسیر صحیح آموزش قرآن، در تحقق سواد قرآنی و رفع مهجوریت از قرآن نقش مؤثر و بی بدیل خود را ایفا نمایند.

نباتی در پایان با اشاره به اینکه نباید در آموزش قرآن سخت گیری شود،افزود:با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان، ضمن تمرکز بر اهداف برنامه های درسی ( طبق اسناد تحولی ) ضمن پرهیز از کمی نگری و اجرای طرح های متعدد قرآنی ( و غیر کارشناسانه ) از سخت گیری و سهل انگاری در آموزش قرآن پرهیز گردد.