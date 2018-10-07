تجدید چاپ چند کتاب زعیم انجمن حجتیه در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن حجتیه مهدویه در دهه ۳۰ توسط حجت‌الاسلام محمود ذاکرزاده تولایی (حلبی) با هدف مبارزه با بهاییت تشکیل شد. این انجمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مسیری متفاوت از انقلاب را در پیش گرفت که با انتقادهای حضرت امام خمینی(ره) روبه‌رو شد. پس از هشدارهای معمار کبیر انقلاب، شیخ محمود حلبی تصمیم به انحلال آن گرفت و طی بیانیه‌ای در سال ۱۳۶۲ تمام فعالیت‌های این انجمن را تعطیل اعلام کرد.

با وجود مخالفت‌های امام خمینی(ره) و حکم به تعطیلی انجمن حجتیه مهدویه توسط بنیان‌گذار آن، اما فعالیت‌های انجمن در خفا پی گرفته شد و بزرگان و فعالان انجمن تالیفات و کتاب‌های خود را درسطحی گسترده منتشر می‌کردند. در این سال‌ها نیز چند ناشر به انتشار آثار نویسندگان انجمن اقدام کرده و حلقات این انجمن نیز دوباره فعال شده‌اند. درباره مجوز فعالیت دوباره آنها هنوز هیچ خبر رسمی منتشر نشده است و البته معمولا جلسات حلقه‌ها نیز در خفا برگزار می‌شود. هرچند در این میان انجمن برنامه‌های علنی هم دارد و مبلغان آن گاهی در جلسات رسمی فرهنگی حاضر شده و درباره انجمن سخن گفته‌اند.

نادر فضلی یکی از نویسندگان و فعالان انجمن حجتیه است که در این سال‌ها در جلسه‌های مناظره‌ درباره انجمن شرکت کرده و درباره انجمن سخنرانی کرده است. او به عنوان لیدر و رئیس شاخه تهران این انجمن شناخته می‌شود. در دو دهه اخیر کتاب‌های او در سطحی گسترده و با شمارگان بالا منتشر و توزیع شده‌اند. (از اواخر دهه ۷۰ تالیفات فضلی معمولا با تیراژهای پنج یا ۱۰ هزار نسخه منتشر می‌شدند، اما کتاب‌های او در سه سال اخیر با تیراژهایی زیر دو هزار نسخه منتشر و یا تجدید چاپ شده‌اند.) انتشارات منیر، که اخیرا چاپ هشتم «انیس دل‌ها» و چاپ دهم «در جست‌وجوی جانشین پیامبر» فضلی را هرکدام با شمارگان هزار نسخه منتشر کرده است.

این انتشارات در سال گذشته چند کتاب دیگر فضلی از جمله چاپ یازدهم کتاب «علی(ع) جانشین به حق پیامبر(ص)» را در ۱۵۰۰ نسخه، چاپ اول جلد اول و هشتم و دهم (در دو هزار نسخه) نهم و دوازدهم از «تفسیر امیرالمومنین (ع)» در ۱۵۰۰ نسخه، چاپ نهم «تنها تو را می‌پرستیم: ده درس در توحید» در ۲۳۰۰ نسخه، چاپ ششم «از عاشورا تا ظهور» در هزار نسخه، چاپ دهم «بر این آیین می‌مانیم: ده درس در امامت» در ۱۸۰۰ نسخه و چاپ هفتم «بانوی من زهرا(س)» را در دو هزار نسخه، را منتشر کرده بود.