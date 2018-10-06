اقدامات ترامپ موجب سیاست های استقلال طلبانه دیگر کشورها شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان بعدازظهر امروز در نشست مشترک با ورنر فاسلابند رئیس موسسه مطالعات امیتتی و اروپایی اتریش، اظهار داشت: استقلال اروپا و تلاش آنها برای این موضوع همواره مورد تاکید و حمایت ایران بوده و خواهد بود و خوشحالیم که اروپا هم به این نتیجه رسیده که آینده اروپا در گرو استقلال از آمریکا است و این کاری است که چینی ها هم آن را دنبال میکنند.

وی گفت: چینی ها انسان های فکوری هستند که راه خود را به خوبی متوجه میشوند، آنها میگویند کشوری که ۲۰۰ سال بیشتر عمر ندارد نمی تواند برای جهان تعیین تکلیف کند و این حرف حکیمانه ای است.

خرازی افزود: ما فکر میکنیم چینی ها در نبرد با آمریکا پیروز خواهند شد و برنامه های بسیار بلند مدتی دارند که چین را به عنوان قدرت اول جهان کند. سیاست های ترامپ کمک کرده که دیگران به فکر این باشند که سیاست های مستقلی را داشته باشند و راه خود را از آمریکایی ها جدا کنند.

وی گفت: کشورهایی که روابط اقتصادی گسترده و عمیقی با آمریکا دارند راه دشواری برای استقلال از آن دارند؛ ولی نفس گرایش به سیاست استقلال طلبانه امر مبارکی است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: وقتی بحران سوریه آغاز شد برخی گفتند دولت اسد یک ماه بیشتر دوام نمی آورد که ناشی از شناخت ضعیف و سطحی آنها از منطقه است که تا کنون هم ادامه دارد و قطعا اگر خواست آنها در مساله سوریه محقق می شد بیش از هر کس به سود اسرائیل بود.

خرازی تصریح کرد: ما از ابتدا می دانستیم که اسرائیل پشت این بحران است و برخی کشورهای عربی که وارد این ماجرا شدند فریب اسراییل را خوردند و این بحران را ایجاد کردند و نتیجه این شد که امروز پس از سال ها جنگ دولت سوریه بر بیشتر خاک این کشور حاکم است. حزب الله لبنان نمایندگان بیشتری را به پارلمان خود فرستاد. عراق امروز دولت جدید خود را تشکیل می دهد و اینها نشان از موفقیت های ایران در منطقه دارد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در خصوص استاندارهای دوگانه در برخورد با تروریسم از سوی برخی کشورهای اروپایی، افزود: اروپا ادعا می کند که مخالف تروریسم است؛ در عین حال می بینیم که برخی از کشورهای اروپایی خودشان پناهگاه تروریست ها هستند؛ از جمله این کشورها فرانسه است که مدعی مبارزه با تروریسم است اما یک سازمان تروریستی بزرگ را در خود جای داده و امکانات لازم را در اختیار آنها قرار داده تا علیه ایران اقدام کنند.

وی با بیان اینکه این استاندارها دوگانه است و قابل قبول نیست؛ تصریح کرد: برخی کشورها چطور می گویند مخالف تروریسم هستند اما به رهبران تروریست ها مجال میدهند تا در تلویزیون صحبت های خود را مطرح کند؟ لذا به به این نتیجه می رسیم که تروریسم بد است اگر علیه اروپا باشد و اگر علیه دیگران کار کند پدیده بدی نیست.

خرازی گفت: نمونه این کشورها، امریکا است که دوگانگی را به حد اعلا رسانده و از تروریست ها به عنوان ابزاری علیه کشورهای دیگر استفاده میکند، به خصوص علیه ایران، اما وقتی خودشان گرفتار عملیات های تروریستی می شوند صدایشان بلند می شود که تروریست ها به منافع آنها ضربه زدند.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مخالف تروریسم هستید در هر کجای دنیا که عملیاتی می شود باید موضع گیری در قبال آن داشته باشید و با تروریسم مبارزه کنید.