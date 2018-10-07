به گزارش خبرنگار مهر، مهران کاظم نژاد، شامگاه شنبه در نطق پیش از دستور خود در صحن شورای اسلامی شهر گرگان ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: همکاری خوبی بین نیروی انتظامی و شهرداری گرگان وجود دارد.

وی افزود: شهرداری گرگان در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد ریال جهت مکانیزه کردن و ارتقاء کیفیت خدمات از جمله راه اندازی سامانه پیامک تخلفات رانندگی به نیروی انتظامی اختصاص داد که خود بیانگر نگاه ویژه شهرداری و شورای شهر گرگان در این خصوص است.

کاظم نژاد ادامه داد: شهرداری باید به سمت درآمد پایدار با رویکرد گردشگری و سرمایه گذاری برود زیرا شهرداری از لحاظ جذب منابع مشکل دارد و صدور پروانه های ساختمانی دیگر جاذبه ای برای مردم ندارد و در بافت فرسوده هم پروانه رایگان داده می شود.

توسعه زیرساخت های گردشگری

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان ادامه داد: توسعه زیرساخت های گردشگری و حمایت از بخش خصوصی همانند جامعه هتلداران صورت گیرد.

وی اضافه کرد: تسریع در انجام پروژه های گردشگری همانند سورتمه و تله کابین و شهربازی اتفاق بیفتد که با توجه به مکان یابی که در شمال شهر گرگان واقع شده نقش مؤثری در کاهش ترافیک منطقه دارد.

کاظم نژاد گفت: تسریع و سرعت بخشیدن در انجام پروژه بافت تاریخی گرگان و استفاده از ظرفیت آن در توسعه گردشگری شهر از نکاتی است که باید به توجه کرد.

هزینه ۱۰۰ میلیاردی شهرداری در کمربندی گرگان

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان بیان کرد: انجام جشنواره های فرهنگی از قبیل پاییز هزار رنگ گرگان با حضور مهمانان استانی و همجوار و همچنین برجسته کردن نمادهای ملی می تواند توسعه گردشگری را رقم بزند.

کاظم نژاد ادامه داد: پیگیری اخذ منابع از طریق فرمانداری و استانداری برای کمربندی گرگان ضرورت دارد زیرا کمربندی در داخل محدوده شهری واقع شده و شهرداری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه کرده است در صورتی که هزینه آن بر عهده اداره راه و شهرسازی است.

وی خاطر نشان کرد: گره های ترافیک شهر با توجه به طرح جامع ترافیک از جمله تقاطع انبار جهاد، چهارراه تابلو و تقاطع ناهارخوران و پارک جنگلی النگدره ساماندهی شود.

کاظم نژاد در پایان گفت: تسریع در پروژه پل عابر میناگل و آبشار مصنوعی و همچنین ساخت پارک مسافر در ورودی شرقی و غربی گرگان در دستور کار شهرداری باشد.