به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال جاری و برای اولین بار جایزه بین‌المللی سینمایی خود را اهدا می‌کند.

در مراسم اهدای این جایزه که صبح روز پنجشنبه هفته جاری و در سالن +ART در این نمایشگاه برپا می‌شود، برترین آثار در زمینه کتاب تصویرسازی شده از آثار سینمایی، بهترین آثار اقتباسی بر مبنای کتاب‌های کودک و نوجوان و برترین آثار اقتباسی از کتاب‌های بزرگسال مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

یورگن بوس رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت در آستانه برپایی نخستین دوره از این رویداد فرهنگی عنوان کرده است که عصر ما عصر رنسانس در زمینه اقتباس ادبی برای تولید آثارسینمایی است.

جدای از اینکه یک اقتباس خوب به فروش کتاب کمک خواهد کرد، برپایی چنین رویدادی نیز موجب افزایش توجه و فروش آثار ناشران مختلف در این زمینه خواهد بود.

بر اساس اعلام این جشنواره در نخستین دوره از برگزاری آن در بخش‌های سه‌گانه جشنواره این آثار نامزد دریافت عنوان برتر هستند.

بخش کتاب تصویرسازی شده از آثار سینمایی:

اطلس ۳۵ اثر سینمایی بزرگ جهان

سی و پنج جلسه با مرلین مونرو

فرانکشتاین: دویست سال اول

بخش بهترین آثار اقتباسی بر مبنای کتاب‌های کودک و نوجوان:

هیلدا / تولید Netflix/ محصول مشترک انگلستان، ایالات متحده آمریکا و کانادا/ کارگردان: اندی کول

اتاق رومی/ محصول کشور هلند/ کارگردان: میچا کمپ

بیل / محصول مشترک کشور لتونی، لیتوانی، جمهوری چک/ کارگردان اینارا کلمن

جادوگر کوچک/ محصول کشور آلمان/ کارگردان: مایکل شایرر

بخش بهترین آثار اقتباسی بر مبنای کتاب‌های بزرگسال:

روز دیگری از زندگی / محصول کشور اسپانیا/ کارگردان: دامیان نئو و رائل دل لافونته

اینتریگو/ بر اساس رمان‌هایی از ‌هاکان ناصر/ کارگردان: دانیل آلفردسون

به گفته مدیر نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت هیات داوران این جشنواره در دوره نخست شامل فردریک بویر (مدیر هنری جشنواره تربیکا و جشنواره فیلم اروپا)، راجندرا روی، بتا گلور سخنگوی مطبوعاتی جشنواره فیلم زوریخ، اولریخ هوچلر از مشاوران رسانه‌ای شرکت بوش، لئور باراکوج مدیر اجرایی مجله روایتی، سینا ولیچ جنسن از فعالان سینمایی هلند و آلن‌هارینگتون مدیر موزه فیلم آلمان می‌شوند.