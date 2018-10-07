به گزارش خبرگزاری مهر، صادق داوریفر تهیهکننده «اینجا پایتخت نیست» درباره این برنامه رادیویی گفت: برنامه «اینجا پایتخت نیست» برخلاف مستندهای دیگر که در آنها به معرفی مکانها، طبیعت و اماکن تاریخی پرداخته میشود، گردشگری و طبیعت دغدغهاش نیست بلکه بیشتر تمرکز بر مردم شناسی است.
وی افزود: «اینجا پایتخت نیست» سفرنامهای مردم شناسانه است که در آن انسانها مدنظر هستند، نه طبیعت و شهرها. در این برنامه به فراخور مسیر به استانهای کشور به ویژه روستاها سر زده شده است تا مخاطبان با فرهنگ، آیین و سنن یکدیگر آشنا شوند و بدانند در نقاط دور و نزدیک کشورمان ویژه در روستاها و مناطق دورافتاده مردم چه آداب و رسوم و سبک زندگی دارند.
تهیهکننده برنامه «اینجا پایتخت نیست» با تاکید بر این که در این برنامه سعی شده توانمندیهای اقتصادی و اجتماعی مردم در روستاها و حتی شهرهای کوچک ایران موردتوجه قرار گیرد، افزود: تلاش ما بر این بوده تا مخاطبان تهرانی بیشتر با این توانمندیها آشنا شوند. در «اینجا پایتخت نیست» تمرکز بیشتر بر زندگی و راه و روش زندگی مردم و رسم و رسوم آنها و حتی تامین معاش آنهاست.
این مستند امروز به صورت ویژه از ساعت ۱۹ و ۵۰ دقیقه از روستاهای مختلف استان های کشور و زندگی عشایر روی موج اف. ام ردیف ۹۴ مگاهرتز می رود.
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