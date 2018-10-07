مریم رشتچی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای ۱۰ طرح آموزشی دراستان زنجان خبر داد و گفت: توجه به توسعه فضاهای آموزشی باعث توسعه تعلیم و تربیت دانش آموزان می‌شود.

وی اظهار کرد: طی شش ماهه سال جاری ۱۴ میلیارد ریال تجهیزات به کارگاه‌های مدارس استان هزینه شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان بابیان اینکه اداره کل آموزش‌و پرورش استان زنجان به تحصیل دانش آموزان بازمانده از تحصیل تاکید زیادی دارد، گفت: تعداد این دانش آموزان در استان کم است و آموزش وپرورش استان زنجان برای ادامه تحصیل کودکان کار بسیار جدی بوده و تاکنون هم موفق بوده است.

رشتچی تأکید کرد: این دانش آموزان به علت فقر اقتصادی از تحصیل بازمانده‌اند و آموزش‌وپرورش استان زنجان در خصوص بازگرداندن دانش آموزان به تحصیل اقدامات لازم و اساسی را امسال در دستور کار جدی خود قرار داده است.

وی یادآور شد: حق کودکان کار است که از امکانات علمی و آموزشی استفاده‌ کنند و این کودکان بسیار بااستعداد و باهوش هستند و بایدتوانمندی‌های این دانش آموزان شکوفا شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: در استان زنجان کمتر از ۱۹۰دانش‌آموز بازمانده از تحصیل وجود دارد.