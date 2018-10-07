به گزارش خبرنگار مهر، تیم های راه یافته به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا هنوز پاداش صعود خود را به این مرحله دریافت نکرده اند. کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از صعود تیم ها به مراحل بالاتر نامه ای را برای گرفتن شماره حساب جهت واریز پاداش ها به باشگاه های راه یافته به مراحل بالاتر ارسال می کند. اما از قرار معلوم هنوز این نامه به باشگاه پرسپولیس ارسال نشده است.

AFC درحالی پاداش صعود سرخپوشان به نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا را پرداخت نکرده است که این تیم دو هفته دیگر باید در ورزشگاه آزادی دیدار برگشت نیمه نهایی را مقابل السد قطر برگزار کند.