فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن دفاع از عملکرد عباس چمنیان در تیم فوتبال جوانان باوجود حذف از مسابقات قهرمانی آسیا، از ادامه کار این مربی خبر داد و گفت: ۱۰ نفر را برای سرمربیگری تیم جوانان مدنظر داریم که نام وحید هاشمیان هم در لیست هست بخصوص اینکه وی خودش هم اظهار تمایل کرده است.

مشروح گفتگوی معینی در ادامه می آید:

* خبرگزاری مهر- بعد از گذشت چند روز از حذف تیم فوتبال نوجوانان از مسابقات آسیایی فکر می کنید مهمترین دلیل این ناکامی چه بوده است؟

- فریدون معینی: تیم ما سال گذشته در مرحله مقدماتی موفق بود و راهی مرحله نهایی شد. امسال همه چیز برای این تیم فراهم بود. کادر فنی زحمت زیادی کشید و کارمان منظم پیش رفت. به هر شکل بازی ها یک حالت خاصی دارد و نوسانات در رده سنی نوجوانان زیاد است.

* منظورتان از حالت خاص چیست؟

- نگاه کنید تیمی مثل عراق که در دوره گذشته قهرمان شد، اینبار در آن سطح حاضر نشد. این مشکلات برای تمام تیم ها و حتی در رده سنی بزرگسالان هم هست. قبلا هم گفته بودم به عنوان مثال تیم اسپانیا قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ می شود ولی در جام جهانی ۲۰۱۴ حذف می شود. تیم آلمان در سال ۲۰۱۴ به عنوان قهرمانی رسید ولی امسال در جام جهانی حذف شد. این یک مسئله جمعی است و هم شامل بازیکنان، هم مربیان و هم طرفداران می شوند. وقتی یک حالتی پیش می آید که همه از تیم توقع دارند قهرمان شود، استرس ایجاد می شود و کنترل آن سخت است.

* با این حال به نظر نمی رسد باخت به تیمی مثل اندونزی شامل مواردی از این دست بشود.

- من خیلی دارم فکر می کنم که چرا این اتفاق رخ داده است. فدراسیون فوتبال و کادر فنی زحمات زیادی کشیدند. ۱۱ بازی تدارکاتی برای این تیم فراهم کردیم. ما به اندونزی باختیم و با هند مساوی کردیم اما بهتر شدیم. در بازی اول خوب نبودیم و فضای سختی داشتیم. انگار بازیکنان تمام مهارت هایشان را فراموش کرده بودند و کیفیت نداشتند. در بازی سوم هم پنج گل به ویتنام زدیم؛ تیمی که تا دقایق پایانی از اندونزی پیش بود. به هر حال نتایج این مسابقات، ماهیت فوتبال ایران نیست. لیاقت بازیکنان ایران این است که قوی تر باشند. یکی از مسائل مهم در رده های پایین تر این است که بازیکنان باید حرفه ای تربیت شوند و پیشرفت کنند. باید یک مقدار فضا برای پیشرفت بازیکنان فراهم شود. حتما یکسری مشکلات هم در کار ما بوده است که باید بررسی شود.

* عباس چمنیان سرمربی تیم نوجوانان حتی از نوع پوشش تماشاگران به عنوان یکی از دلایل ناکامی تیمش یاد کرده بود.

- نمی گویم این مسائل تاثیرگذار نیست ولی این یک واقعیت در کل دنیا است. وقتی یک تیم به عنوان قهرمان پا به مسابقات می گذارد و یا خودش را بالاتر از سایر تیم ها می داند، کارش سخت می شود ولی تیم هایی که برای قهرمانی زحمت زیادتری کشیده اند و تمام افکار و سلول های بازیکنانش رسیدن به قهرمانی است، موفق می شود.

* آیا کمیته جوانان عملکرد تیم نوجوانان و عباس چمنیان را بررسی کرده است؟

- هنوز خیر؛ همین هفته یا هفته آینده از چمنیان دعوت می کنیم تا گزارش کارش را بدهد تا برای آینده تصمیمات بهتری بگیریم. مثل آقای کرانچار که هفته گذشته گزارش تیم امید را ارائه کرد.

* ممکن است آقای چمنیان از تیم نوجوانان برکنار شود؟

- چنین صحبتی مطرح نیست و چمنیان به کارش ادامه می دهد. او مربی خوبی است و دوره گذشته هم موفقیت خوبی با تیم به دست آورد. چمنیان در کار آموزشی هم موثر کار کرده است.

* روز گذشته وحید هاشمیان دیداری با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال داشته است. آیا قرار است هاشمیان سرمربی تیم جوانان شود؟

- به جز هاشمیان که خودش تمایل دارد کار کند، اسامی نفرات دیگری هم مطرح است که همه آنها را بررسی می کنیم. حدود ۱۰ نفر مطرح هستند. هاشمیان هم جزو گزینه ها است. یک نفر اصلح انتخاب خواهد شد.

* باتوجه به جلسه هاشمیان با مهدی تاج، وی چقدر برای نشستن روی نیمکت تیم جوانان شانس دارد؟

- همه نفرات مدنظر خوب هستند. یک نفر انتخاب می شود که بیشترین تاثیر را داشته باشد. شخصیت و اخلاق در اولویت ما است؛ در کنار مسائلی مثل بازیکن ملی بودن، مدیریت شخصی، دانش و اطلاعات.

* همیشه این سئوال مطرح است که چرا فدراسیون از فردی مثل مهدی مهدوی کیا که خودش آکادمی دارد و در تیم پایه هامبورگ کار می کند، استفاده نمی کند؟

- مهدوی کیا هم جزو این لیست هست و خوشحال می شویم او و امثال وی برای کار در تیم های پایه مشغول شوند. ما سال گذشته هم با مهدوی کیا صحبت کردیم ولی او گفت که با تیم هامبورگ قرارداد دارد.

* اینکه امسال هم مهدوی کیا در لیست شما قرار دارد یعنی با او صحبت کرده اید؟

- خیر، خودمان درخواست دادیم که نامش در لیست باشد!

* با این حساب سرمربی تیم جوانان چه زمانی مشخص می شود؟

- باید زودتر و در همین مهرماه سرمربی را انتخاب کنیم. اردوها باید از آبان ماه شروع شود و نباید فرصت را از دست بدهیم. یکی از مشکلات ما تعلل در انتخاب سرمربی است که زمان پیشرفت را طولانی تر می کند.