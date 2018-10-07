توزیع ۸۹ تن گوشت گرم در کرمانشاه /گوشت توزیعی نصف قیمت بازار است

علی‌اصغر بهمنی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ازابتدای ماه گذشته تاکنون ۸۹ تن گوشت گرم گوسفندی میان مردم استان به منظور تنطیم بازار توزیع شده است.

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی کرمانشاه خاطرنشان کرد: این گوشت گرم توزیعی زیر قیمت بازار و به ازای کیلویی۳۷ هزار تومان به فروش رسیده است.

به گفته بهمنی پور، در ۱۲ شعبه شهرستان کرمانشاه گوشت گرم گوسفندی توزیع شده که تعداد شعبات بر اساس میزان گوشت گوسفندی متغیر است.

وی افزود: شعبات توزیع گوشت گرم گوسفندی در نقاط پرتردد سطح شهر نظیر بازارچه میلاد در میدان آزادی، خیابان نقلیه روبروی بیمارستان امام خمینی، بازارچه الهیه، خیابان مسکن جنب مدرسه شهید مطهری و ... قرار گرفته است.

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: قیمت فروش گوشت گرم گوسفندی در بازار به ازای کیلویی ۶۵ هزار تومان است.

بهمنی‌پور افزود: استقبال مردم از خرید گوشتهای توزیعی بسیار خوب است بر همین مبنا توزیع گوشت گرم گوسفندی به صورت هفتگی و به طور متوسط به میزان ۱۲ تن در هربار انجام می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: یک روز قبل از توزیع گوشت، ازطریق رسانه ها و صدا و سیما مراکز عرضه گوشت اطلاع رسانی می شود.