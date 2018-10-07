محمود پوروهاب «رسم مهمانی» را سرود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود پوروهاب از تولید کتاب جدیدی برای نوجوانان خبر داد و گفت: در قالب پروژهای در حوزه هنری با موضوع شعر عاشورایی، اقدام به جمعآوری اشعار عاشورایی از تعدادی شاعران حوزه نوجوان کردیم. کارشناسی این پروژه برعهده من، کمال شفیعی و بابک نیکطلب بود.
وی در ادامه توضیح داد: بر این اساس تعدادی شعر به دستمان رسید که بعد از کارشناسی، حدود ۳۰ شعر در قالبهای چهارپاره و نیمایی از ۲۵ شاعر انتخاب شد و در قالب کتابی با عنوان «رسم مهمانی» جمعآوری و برای چاپ به حوزه هنری تحویل داده شد.
این شاعر که خودش یکی از شعرهای مجموعه «رسم مهمانی» را سروده، درباره ویژگیهای این مجموعه توضیح داد: اغلب شعرهای این کتاب از شاعرانی است که مردم کمتر اسمشان را شنیدهاند، زبان و زاویه دید جدیدی دارند و به مضمونهایی پرداخته شده که کمتر کار شده است.
پوروهاب با بیان اینکه جمعآوری این اشعار ۶ ماه طول کشیده است، گفت: غیر از این کتاب، ۱۷ عنوان کتاب دیگر هم برای کودکان و نوجوانان در موضوعات مختلف داریم که در مرحله آمادهسازی است.
محمود پوروهاب متولد سال ۱۳۴۰ است و از دیگر کتابهای او میتوان از کارهایی چون: همیشه کسی هست، یک باغ لبخند، سکههایی به نام محمد(ص)، صدای زلال بلال، صدای ساز باران، غروب آفتاب ربذه، حرفهای ناتمام، انوشیروان و با زمینهای افسانه نام برد.
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