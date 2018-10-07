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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۸

محمود پوروهاب «رسم مهمانی» را سرود

محمود پوروهاب «رسم مهمانی» را سرود

محمود پوروهاب از تولید مجموعه شعر جدیدی با موضوع شعر عاشورایی برای نوجوانان با عنوان «رسم مهمانی» خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر،  محمود پوروهاب از تولید کتاب جدیدی برای نوجوانان خبر داد و گفت: در قالب پروژه‌ای در حوزه هنری با موضوع شعر عاشورایی، اقدام به جمع‌آوری اشعار عاشورایی از تعدادی شاعران حوزه نوجوان کردیم. کارشناسی این پروژه برعهده من، کمال شفیعی و بابک نیک‌طلب بود.

وی در ادامه توضیح داد: بر این اساس تعدادی شعر به دستمان رسید که بعد از کارشناسی، حدود ۳۰ شعر در قالب‌های چهارپاره و نیمایی از ۲۵ شاعر انتخاب شد و در قالب کتابی با عنوان «رسم مهمانی» جمع‌آوری و برای چاپ به حوزه هنری تحویل داده شد.

این شاعر که خودش یکی از شعرهای مجموعه «رسم مهمانی» را سروده، درباره ویژگی‌های این مجموعه توضیح داد: اغلب شعرهای این کتاب از شاعرانی است که مردم کمتر اسمشان را شنیده‌اند، زبان و زاویه دید جدیدی دارند و به مضمون‌هایی پرداخته‌ شده که کمتر کار شده است.

پوروهاب با بیان اینکه جمع‌آوری این اشعار ۶ ماه طول کشیده ‌است، گفت: غیر از این کتاب، ۱۷ عنوان کتاب دیگر هم برای کودکان و نوجوانان در موضوعات مختلف داریم که در مرحله آماده‌سازی است.

محمود پوروهاب متولد سال ۱۳۴۰ است و از دیگر کتاب‌های او می‌توان از کارهایی چون: همیشه کسی هست، یک باغ لبخند، سکه‌هایی به نام محمد(ص)، صدای زلال بلال، صدای ساز باران، غروب آفتاب ربذه، حرف‌های ناتمام، انوشیروان و با زمین‌های افسانه نام برد.

کد مطلب 4422955
حمید نورشمسی

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