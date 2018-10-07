ای ام دی پردازنده های ۱۲ و ۲۴ هسته ای عرضه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، پیش از این گفته شده بود که ای ام دی قصد دارد پردازنده های ۳۲ هسته ای روانه بازار کند. اما حالا مشخص شده که در زمینه توان پردازش پردازنده های جدید این شرکت اغراق شده است.

پردازنده های ۱۲ هسته ای شرکت ای ام دی Threadripper ۲۹۲۰X و پردازنده های ۲۴ هسته ای این شرکت ۲۹۷۰WX نام دارند و هر دو در تاریخ ۲۹ اکتبر یعنی ۲۲ روز دیگر عرضه می شوند.

قیمت این دو پردازنده به ترتیب ۶۴۹ و ۱۲۹۹ دلار خواهد بود و بنابراین محصولاتی گران قیمت محسوب می شوند که برای عموم قابل استفاده نیستند. ۲۹۲۰X دارای سرعت ۳.۵ گیگاهرتزی، ۳۲ مگابایت کش Level ۳ و منبع قدرت ۱۸۰ واتی خواهد بود. ۲۹۷۰WX هم دارای سرعت ۴.۲ گیگاهرتزی و ۶۴ مگابایت کش Level ۳ و منبع قدرت ۲۵۰ واتی خواهد بود.

شرکت ای ام دی همراه با این پردازنده ها نرم افزاری به نام Dynamic Local Mode را هم عرضه می کند که برای ارتقای عملکرد حافظه رایانه ها و افزایش سازگاری و هماهنگی آنها با پردازنده های جدیدش به کار می رود.