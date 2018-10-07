۸۰۰ بیمار مرگ مغزی در خراسان رضوی اهداء عضو داشته اند

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر ابراهیم خالقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه طی سال های گذشته فرهنگ سازی خوبی در زمینه اهدای عضو بیماران مرگ مغزی به انجام رسیده به صورتی که از ابتدای سال جاری ۶۵ خانواده با اهدای عضو بیماران خود موافقت کرده اند.

وی افزود: مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه از سال ۸۰ در مشهد راه اندازی شده است و در مجموع ۱۷ سال گذشته ۸۰۰ بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مرحله اهدای عضو رسیده است که از این تعداد به ۳ هزار و دو نفر عضو پیوندی اهدا شده است.

مسئول واحد فرآهم آوری اعضاء دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در حال حاضر میزان اهدای عضو به ازای هر یک میلیون نفر در دانشگاه مشهد به عدد ۲۰ رسیده است که این امر نشان دهنده این است که اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی در میان مردم شناخته شده است و رسانه های گروهی در این مهم نیز نقش موثری داشته اند.

خالقی گفت: اهمیت اهدای عضو زمانی مشخص می شود که بدانیم متاسفانه عده ای از افراد دچار نارسایی عضو کبد، کلیه، قلب، ریه جان خود را به دلیل نبود عضو اهدایی از دست می دهند.

وی تاکید کرد:از مجموع ۶۵بیمار مرگ مغزی در سال جاری به ۶۳ بیمار کلیه، ۳۵ بیمار کبد، ۷۴ بیمار قرنیه، ۴۱ بیمار پوست، ۷ بیمار قلب، یک بیمار به صورت همزمان کلیه و کبد و یک بیمار به صورت همزمان کبد و پانکراس اهدا شده است.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهدتصریح کرد:کارگروهی در برخی بیمارستان های دانشگاه شکل گرفته است که به شناسایی بیماران مرگ مغزی و معرفی بیمارانی که دارای سطح هوشیاری پایین هستند می پردازد که این مهم ما را در ارتقای آمار اهدای عضو کمک می کند.تیم های تشخیص، تائید و نگهداری بیمار مرگ مغزی، آماده سازی گیرنده ارگان اهدایی، نگهداری از بیمار دریافت کننده عضو پس از عمل پیوند و غیره همه در موفقیت حوزه پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد نقش داشته اند.