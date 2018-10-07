بارش باران به چند منزل مسکونی در «شاهکوه» گرگان خسارت زد

محمدعلی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بارندگی اخیر استان گلستان چهار شهر (گرگان، علی آبادکتول، کردکوی و بندرگز) دچار آبگرفتگی شدند.

وی افزود: در این آبگرفتگی ها در مجموع به ۱۷ خانوار و ۶۸ حادثه دیده توسط جمعیت هلال احمر گلستان امدادرسانی شد.

هروی ادامه داد: ۱۳ تیم های عملیاتی با ۴۳ نیرو در این حوادث کار امدادرسانی را انجام دادند.

وی در خصوص ناوگان ترابری و تجهیزات به کارگیری شده چنین گفت: ۱۲ خودرو و سه دستگاه موتور پمپ و لجن کش در این حوادث فعال بودند و ۱۰۳ کیلوگرم پلاستیک، ۱۰ تخته موکت، دو عدد والر، ۲۸ تخته پتو امدادی، ۲۰ قوطی کنسرو در بین حادثه دیدگان توزیع شد.

هروی گفت: همچنین چهار مورد آبگرفتگی منازل گزارش شده بود که توسط نیروها تخلیه شد.

وی اظهار کرد: دو منزل مسکونی در روستای شاهکوه به دلیل شدت بارش و نداشتن استحکام کافی تخریب و غیرقابل استفاده شده است و خوشبختانه به دلیل خالی بودن خانه، به کسی آسیب نرسید.

هروی بیان کرد: همچنین چند واحد مسکونی به دلیل شدت بارش و طوفان دچار خسارت های جزئی شد.