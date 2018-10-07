سقف لرزان ۴۰ درصد خانه های روستایی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر آسمانی مقدم پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن از پروژه اقشار کم درآمد بیرجند اظهار داشت: بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ در حال حاضر بالغ بر ۸۸ هزار و ۸۳۵ واحد مسکن روستایی در خراسان جنوبی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۴۲ درصد این خانه ها از استحکام کافی در برابر حوادث برخوردار هستند، بیان کرد: در بیش از ۴۰ درصد این مسکن ها نیز از مصالح بسیار کم دوام و یا بی دوام استفاده شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی اضافه کرد: بنابراین این خانه ها در برابر هر گونه حادثه ای آسیب پذیر بوده و مخاطرات زیادی را به همراه خواهند داشت.

آسمانی مقدم عنوان داشت: همچنین در ۱۴.۵ درصد خانه های روستایی استان از مصالح تقریبا بادوام ساخته شده اما اصول فنی به طور کامل رعایت نشده است.

وی از پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی برای نوسازی و بهسازی مسکن روستایی خبر داد و گفت: روستاییان می توانند از این تسهیلات استفاده و خانه های خود را مستحکم کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه ساکنین شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز می توانند از این تسهیلات استفاده کنند، بیان داشت: این تسهیلات با کارمزد چهار تا پنج درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله خواهد بود.