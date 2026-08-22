به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا میبدی، معاون ادارهکل فرهنگی شهرداری تهران، با اشاره به جایگاه میدان انقلاب در رویدادهای مهم ماههای اخیر اظهار کرد: میدان انقلاب اسلامی تهران در حافظه تاریخی و اجتماعی پایتخت همواره یکی از مهمترین نقاط بروز و ظهور حضور مردمی بوده است؛ اما در ماههای اخیر، این میدان بار دیگر نقش ویژهای در ثبت لحظات مهم و ماندگار تاریخ معاصر کشور ایفا کرده است.
وی افزود: از سحرگاه روز یکشنبه و همزمان با انتشار خبر شهادت رهبر شهید انقلاب، مردم تهران بهصورت خودجوش خود را به میدان انقلاب رساندند و این میدان به یکی از نخستین و مهمترین نقاط تجمع مردم تبدیل شد. از همان شب، حرکت و حضور مردمی در میدان انقلاب استمرار پیدا کرد و امروز، پس از نزدیک به شش ماه و حدود ۱۸۰ شب، میتوان از این میدان بهعنوان یکی از پیشتازان و پرچمداران اجتماعات مردمی پایتخت یاد کرد.
میبدی ادامه داد: در این مدت، میدان انقلاب شاهد طیف متنوعی از برنامهها و اجتماعات ملی، مذهبی و مردمی بوده است؛ از شبهای قدر و آیینهای معنوی گرفته تا لحظه تحویل سال، اجتماعات شبانه، حرکت کاروانهای خودرویی و پرچمی در سطح شهر، برنامههای ملی و مذهبی و رویدادهای مرتبط با ایام محرم.
وی با اشاره به برگزاری مراسم تحویل سال در میدان انقلاب گفت: میدان انقلاب در لحظه تحویل سال ۱۴۰۵ نیز میزبان حضور اقشار مختلف مردم بود و این حضور نشان داد که میدان، صرفاً یک نقطه جغرافیایی نیست؛ بلکه به بستری برای شکلگیری همدلی، همراهی و روایت مشترک مردم تهران از شرایط کشور تبدیل شده است.
معاون ادارهکل فرهنگی شهرداری تهران همچنین به برگزاری مراسم دهه نخست محرم در میدان انقلاب اشاره کرد و گفت: در ایام محرم نیز میدان انقلاب یکی از کانونهای برگزاری اجتماع مردمی و عزاداری حسینی بود و مردم در این میدان با شور و شعور حسینی به اقامه عزا پرداختند.
میبدی بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی ۲۰۲۶ را یکی دیگر از رویدادهای مهم میدان انقلاب در ماههای اخیر دانست و اظهار کرد: میدان انقلاب در اردیبهشتماه میزبان مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی نیز بود؛ مراسمی که با حضور گسترده مردم، رونمایی از لباس و سرود رسمی تیم ملی و قرائت میثاقنامه بازیکنان برگزار شد.
وی ادامه داد: این استمرار حضور مردم در میدان انقلاب، از شبهای حماسه و سوگ تا آیینهای مذهبی، ملی و حتی رویدادهای ورزشی، نشاندهنده ظرفیت بالای این میدان برای میزبانی از اجتماعات متنوع مردمی است.
جشن بزرگ «بیعت»؛ آغاز جریان شادی در میدان انقلاب
معاون ادارهکل فرهنگی شهرداری تهران در ادامه از آغاز برنامههای جشن بزرگ «بیعت» از روز شنبه ۳۱ مردادماه خبر داد و گفت: «انشاءالله از شنبه که آغاز جریان شادی اهلبیت(ع) است، در کنار حفظ روحیه اقتدار، ایستادگی و حماسه، شاهد شکلگیری جریان و شریان شادی در میدان انقلاب خواهیم بود.»
وی افزود: در این جشن، مردم با پرچم سهرنگ ایران اسلامی در میدان حاضر خواهند شد؛ یک دست، پرچم ایران و یک دست، مشت گرهکردهای که نماد ایستادگی، اقتدار و یاد شهید عزیزمان است. قرار است این تصویر، یعنی پیوند ایران، مردم و روحیه مقاومت، در فضای جشن میدان انقلاب به نمایش گذاشته شود.
میبدی با تشریح برنامههای پیشبینیشده برای جشن بزرگ «بیعت» اظهار کرد: در این برنامه بخشهای متنوعی برای گروههای مختلف سنی و مخاطبان در نظر گرفته شده است؛ از پرسش و پاسخ و تعامل مستقیم با مردم گرفته تا غرفههای ویژه کودکان، شهربازی، مواکب پذیرایی و برنامههای فرهنگی و هنری.
وی یکی از بخشهای شاخص این جشن را برگزاری برنامههای گسترده سرود میدانی عنوان کرد و گفت: میدان انقلاب در این ایام شاهد یکی از بزرگترین جشنوارههای سرود میدانی خواهد بود و تلاش داریم با استفاده از ظرفیت گروههای سرود، نوجوانان و جوانان، فضای میدان را به صحنهای برای همخوانی و مشارکت جمعی مردم تبدیل کنیم.
معاون ادارهکل فرهنگی شهرداری تهران همچنین از برگزاری برنامه ویژه در نخستین شب جشن خبر داد و افزود: برای شنبه شب نیز یک برنامه ویژه تدارک دیده شده که از جمله بخشهای آن میتوان به نورافشانی و برنامههای ویژه دیگری اشاره کرد و تلاش میکنیم آغاز این دوره از برنامهها با یک اتفاق متفاوت و بهیادماندنی برای مردم همراه باشد.
میبدی در پایان خاطرنشان کرد: میدان انقلاب در ماههای گذشته نشان داده است که میتواند روایتگر لحظات مختلف مردم ایران؛ از سوگ و حماسه تا معنویت، همبستگی و شادی باشد. امروز نیز بنا داریم این مسیر را با محوریت مردم ادامه دهیم و با آغاز جشن بزرگ بیعت، شادی اهلبیت(ع) را در کنار روحیه اقتدار و حماسه به یک جریان مستمر و مردمی در قلب تهران تبدیل کنیم.
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