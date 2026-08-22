نهم ربیع؛ آغاز سال معنوی منتظران

خبرگزاری مهرـ گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: شادی امامت حضرت مهدی (عج) تنها شادی یک مناسبت تقویمی نیست؛ شور زنده‌بودن امید در میان انسان‌هایی است که از ظلم، بی‌عدالتی و خستگی جهان امروز به عدالت موعود پناه می‌برند. نام حضرت حجت (عج) یادآور این وعده الهی است که هیچ شب تاریکی همیشگی نیست و سرانجام، زمین با نور عدل و مهربانی روشن خواهد شد. انتظار، چشم‌دوختن بی‌عمل به فردا نیست؛ راهی است برای ساختن امروز بر مدار صداقت، عدالت و بندگی.

نهم ربیع‌الاول، فرصتی برای تجدید بیعتی است که پیش از آنکه بر دست‌ها جاری شود، باید در دل‌ها ریشه بدواند. بیعت با امام زمان (عج) یعنی انسان در خلوت و جلوت زندگی، مسیر اهل‌بیت (ع) را معیار انتخاب‌های خود قرار دهد؛ در برابر ناراستی بایستد، حق مردم را پاس بدارد و برای اصلاح خود و جامعه قدم بردارد. منتظر واقعی، در هر رفتار کوچک خود، نشانی از آمادگی برای یاری امامش به همراه دارد.

امروز که پرچم امامت در دل‌های شیعیان برافراشته است، می‌توان از نهم ربیع آغاز تازه‌ای ساخت؛ آغاز سالی معنوی برای محاسبه نفس، استوارتر شدن در مسیر ولایت و عمیق‌تر شدن در محبت خاندان پیامبر (ص). این روز، نویدبخش پیوندی است که زمان و فاصله آن را کم‌رنگ نمی‌کند؛ پیوند دل‌هایی که هر صبح، با دعای فرج، آمدن آخرین ذخیره الهی را زمزمه می‌کنند و چشم‌به‌راه روزی هستند که جهان، طعم حقیقی عدالت را بچشد.

انقلاب اسلامی؛ زمینه‌ساز حاکمیت جهانی حضرت مهدی (عج)

حجت‌الاسلام مظفر تاجی، امام جمعه طرقبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با شهادت امام حسن عسکری (ع)، آغاز امامت و زعامت دوازدهمین جانشین پیامبر اکرم (ص)، حضرت مهدی موعود (عج)، قرار دارد.

امام جمعه طرقبه با اشاره به وعده همه ادیان و پیامبران درباره ظهور منجی افزود: حضرت ولی‌عصر (عج) منتقم آل رسول‌الله و عدالت‌گستر حقیقی است که با ظهور و قیام خود، جهانِ آکنده از ظلم، ستم و بی‌عدالتی را سرشار از عدل و داد خواهد کرد. هرچه زمان به دوران امامت امام دوازدهم نزدیک‌تر می‌شد، پیشوایان دینی مسئولیت بیشتری برای آماده‌سازی جامعه در برابر عصر غیبت بر عهده داشتند و در این میان، امام حسن عسکری (ع) نقش ویژه‌ای ایفا کردند.

وی ادامه داد: با گسترش شیعه در سراسر جهان اسلام و شکل‌گیری شبکه بزرگ ولایت به دست امامان پیشین، امام حسن عسکری (ع) از این ظرفیت برای معرفی جانشین دوازدهم پیامبر اسلام و آماده‌سازی جامعه برای پذیرش امامت ایشان استفاده کردند.

تاجی با اشاره به محدودیت‌های ارتباط شیعیان با امام حسن عسکری (ع) گفت: در برخی موارد، شیعیان از نقاط دوردست و با سختی فراوان خود را به سامرا می‌رساندند، اما امام از پشت پرده با آنان سخن می‌گفتند تا پیروان خود را به اطاعت از امامی که در ظاهر دیده نمی‌شود، عادت دهند. امام حسن عسکری (ع) در سخنان خود، زمینه رجوع مردم به فقها و عالمان واجد شرایط را نیز فراهم کردند و فرمودند کسانی که صیانت نفس دارند، حافظ دین هستند، با هوای نفس مخالفت می‌کنند و مطیع فرمان مولای خویش‌اند، شایسته پیروی مردم محسوب می‌شوند.

امام جمعه طرقبه تصریح کرد: پیروی از علما، فقها و کارشناسان دین در حقیقت پیروی از امام معصوم است؛ زیرا در دوران عدم دسترسی مستقیم به امام معصوم، مردم باید به نمایندگان و جانشینان آنان مراجعه کنند.

وی با اشاره به توقیع شریف حضرت ولی‌عصر (عج) در دوران غیبت صغری اظهار کرد: امام زمان (عج) درباره رویدادها و مسائل نوپدید، مردم را به راویان حدیث، عالمان و فقیهان ارجاع داده‌اند و آنان را حجت امام بر مردم معرفی کرده‌اند.

تاجی خاطرنشان کرد: تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که ولایت فقیه و رهبری دینی، منشأ آثار فراوانی برای اسلام، عزت مسلمانان، عظمت شیعه و استقلال ایران بوده است. انقلاب اسلامی با رهبری رهبران انقلاب و پشتیبانی مردم، زمینه‌ساز حاکمیت جهانی اسلام به امامت حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) باشد و جامعه اسلامی با پیروی از رهبری، وظیفه خود را در مسیر زمینه‌سازی ظهور به‌خوبی انجام دهد.

غم شهادت و شادمانی امامت در آیینه محبت مهدوی

حجت‌الاسلام محمدحسین رجائی خراسانی از پیشکسوتان تبلیغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همان‌گونه که در اسلام شادی وجود دارد، غم نیز وجود دارد و همان‌طور که شیعیان در غم اهل‌بیت (ع) اندوهگین هستند، در شادی آنان نیز باید شادمان باشند.

استاد پیشکسوت حوزه علمیه با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) افزود: شیعیان از فاضل طینت اهل‌بیت (ع) خلق شده‌اند؛ از همین رو، در شادی آنان شاد و در اندوه آنان غمگین هستند.

وی با بیان اینکه مردم در دو ماه محرم و صفر با حضور در خیابان‌ها، برپایی مجالس عزاداری، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی ارادت خود را به ساحت اهل‌بیت (ع) نشان دادند، گفت: امروز نیز با وجود اندوه شهادت امام حسن عسکری (ع)، خداوند متعال نعمت امامت حضرت ولی‌عصر (عج) را به بشریت عطا کرده و این مناسبت، مایه شادی و امید مؤمنان است.

رجائی خراسانی ادامه داد: در وجود مقدس حضرت بقیةالله الاعظم (عج)، همه کمالات انبیا و ائمه اطهار (ع) جمع شده است. در روایات آمده است که هر کس بخواهد آدم (ع) را در علم، نوح (ع) را در هیبت، ابراهیم (ع) را در خلت، یوسف (ع) را در جمال، عیسی (ع) را در دم، موسی (ع) را در ید بیضا و پیامبر خاتم (ص) را در ملاحت ببیند، باید به حضرت مهدی (عج) بنگرد.

پیشکسوت تبلیغ با اشاره به حضور و ابراز محبت مردم در مناسبت امامت حضرت ولی‌عصر (عج) تصریح کرد: این محبت‌ها برخاسته از انتظار فرج و آرزوی دیدار آن حضرت است و امیدواریم خداوند متعال در ظهور حضرتش تعجیل فرماید تا جهان با نور جمال و عدالت ایشان روشن شود.

نهم ربیع؛ شعف امتداد امامت و تجدید بیعت قلبی

امیرحسین کامل‌نواب، پژوهشگر پژوهشگر حوزه ادیان و فرق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تاریخ شیعه، پس از شهادت هر امام، روز بعد به عنوان روز بیعت با امام جدید شناخته می‌شد؛ رخدادی که اگرچه با اندوه فقدان امام پیشین همراه بود، اما استمرار ولایت و اتصال حلقه امامت، شیرینی و شعفی ویژه برای شیعیان به همراه داشت. شیعیان در عصر هر امام، از شهادت امام گذشته اندوهگین بودند، اما معرفی امام جدید و تداوم مسیر امامت، موجب آرامش و امید آنان می‌شد. از این منظر، نام‌گذاری نهم ربیع‌الاول به عنوان روز یا جشن بیعت، دارای پشتوانه تاریخی قابل بررسی است.

این پژوهشگر حوزه ادیان و فرق با اشاره به روایتی از امام رضا (ع) درباره امام جواد (ع) بیان کرد: امام رضا (ع) درباره فرزندشان فرمودند هیچ مولودی بابرکت‌تر از او متولد نشده است؛ زیرا امام جواد (ع) ادامه‌دهنده سلسله امامت بودند و میلاد ایشان، دل امام رضا (ع) و شیعیان را شادمان کرد. شادی ناشی از بیعت با امام جدید، برخاسته از شعف تداوم ولایت است؛ به‌ویژه درباره وجود نازنین امام زمان (عج) که آخرین وصی الهی و نتیجه تلاش همه انبیا و ائمه اطهار (ع) معرفی شده‌اند. از این رو، روز بیعت با حضرت ولی‌عصر (عج) می‌تواند دارای جلوه‌ای متفاوت از جشن و سرور باشد.

وی با تأکید بر اینکه بیعت در آموزه‌های شیعی صرفاً یک رفتار ظاهری و فیزیکی نیست، تصریح کرد: بیعت در اندیشه شیعه پیش از هر چیز امری قلبی است؛ یعنی انسان ولایت خداوند، دین اسلام و مکتب اهل بیت (ع) را به عنوان مسیر و الگوی زندگی خود بپذیرد. این پذیرش قلبی، اصل بیعت را محقق می‌کند.

کامل نواب گفت: برخی جریان‌های انحرافی، از جمله گروه‌هایی در تصوف و دراویش، مصافحه و دست‌دادن با فردی به عنوان نماینده ولی خدا را ضروری می‌دانند، در حالی که چنین برداشتی با مبانی شیعی سازگار نیست. در دوران غیبت نیز نیازی به واسطه‌تراشی میان امام و مردم وجود ندارد. برخی فرقه‌ها با طرح ضرورت بیعت ظاهری و دست‌دادن با افراد خاص، زمینه اهداف تشکیلاتی و فرقه‌ای خود را فراهم می‌کنند، اما در اندیشه شیعه، پذیرش قلبی ولایت ائمه اطهار (ع) کفایت دارد.

این استاد حوزه مهدویت با اشاره به واقعه غدیر خاطرنشان کرد: حتی در غدیر نیز همه افراد امکان مصافحه با امیرالمؤمنین (ع) را نداشتند؛ از جمله زنان و افرادی که در آن مکان حضور نداشتند، اما پذیرش ولایت برای آنان از مسیر اعتقاد و بیعت قلبی معنا پیدا می‌کرد. همین مسئله، ادعای ضرورت مصافحه در بیعت را رد می‌کند.

وی نهم ربیع‌الاول را فرصتی برای بازنگری در مسئولیت‌های فردی و اجتماعی منتظران دانست و گفت: این روز می‌تواند آغاز یک سال معنوی باشد تا هر فرد عملکرد خود را در قبال امام زمان (عج)، وظایف دینی، تبعیت از علما و مسئله ولایت فقیه ارزیابی کند.

کامل نواب بیان کرد: تجدید بیعت با امام زمان (عج) تنها در برگزاری جشن و اظهار شادی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید فرصتی برای محاسبه نفس باشد؛ اینکه هر فرد بررسی کند در یک سال گذشته تا چه اندازه به وظایف خود عمل کرده و چه نمره‌ای می‌تواند به عملکرد خود در مسیر انتظار و ولایت‌پذیری بدهد.