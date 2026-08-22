لزوم حمایت از زنبورداران در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت زنبور عسل در چرخه تولید و سلامت جامعه اظهار کرد: زنبور عسل موجودی کوچک اما با نقشی بزرگ در طبیعت است که علاوه‌بر تولید عسل، از طریق گرده‌افشانی به افزایش عملکرد و کیفیت بسیاری از محصولات کشاورزی کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های علمی و منابع بین‌المللی، حدود سه‌چهارم محصولات کشاورزی تولیدکننده میوه و دانه برای مصرف انسان به‌طور کامل یا بخشی به گرده‌افشان‌ها وابسته هستند و زنبورها از مهم‌ترین گرده‌افشان‌های این چرخه محسوب می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت عسل به‌عنوان یکی از محصولات طبیعی زنبور عسل افزود: عسل علاوه‌بر ارزش غذایی، حاوی ترکیبات زیست‌فعال از جمله ترکیبات فنولی و فلاونوئیدهاست که خاصیت آنتی‌اکسیدانی دارند و مطالعات علمی، ظرفیت‌های ضدالتهابی و ضدمیکروبی آن را نیز بررسی کرده‌اند.

بهرامی بیان داشت: البته خواص عسل نباید به معنای جایگزین شدن آن با درمان‌های پزشکی تلقی شود و میزان ترکیبات و ویژگی‌های عسل نیز با توجه به نوع گیاه، منطقه جغرافیایی و شرایط تولید متفاوت است؛ بنابراین مصرف متعادل و استفاده از عسل با کیفیت و دارای منشأ مشخص اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: ارزش زنبور عسل تنها به تولید عسل محدود نمی‌شود و فرآورده‌هایی همچون ژل رویال، گرده گل، موم و سایر محصولات زنبورعسل نیز دارای ارزش اقتصادی و کاربردهای مختلف هستند و می‌توانند به تکمیل زنجیره ارزش این صنعت کمک کنند.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه حفاظت از زنبورها در واقع حفاظت از بخشی از ظرفیت تولید غذا و تنوع زیستی است، خاطرنشان کرد: فائو اعلام کرده است که حدود ۹۰ درصد گونه‌های گیاهان گلدار وحشی و بیش از ۷۵ درصد محصولات غذایی کشاورزی جهان به گرده‌افشانی حیوانی وابسته‌اند.

وی گفت: حمایت از زنبورداران، توسعه روش‌های نوین زنبورداری، حفظ پوشش گیاهی، کاهش مصرف بی‌رویه سموم و توجه به کشت گیاهان دوستدار گرده‌افشان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حفظ جمعیت زنبورها و پایداری تولید در بخش کشاورزی کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در پایان تأکید کرد: زنبور عسل، حلقه‌ای کوچک اما حیاتی در زنجیره حیات است و حمایت از این موجود ارزشمند، گامی برای حفاظت از طبیعت، رونق کشاورزی، اشتغال پایدار و امنیت غذایی نسل‌های آینده خواهد بود.