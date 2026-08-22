تدوین و انتشار اطلس ملی گرد و غبار ایران توسط دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، اطلس ملی گرد و غبار ایران با مسئولیت تدوین، یکپارچهسازی و آمادهسازی نهایی مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان دانشگاه تهران و با همکاری علمی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور منتشر شد.
حمیدرضا ناصری، رئیس مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان دانشگاه تهران، با اشاره به این مطلب گفت: اطلس ملی گرد و غبار ایران حاصل بیش از یک دهه مطالعات ملی در زمینه شناسایی کانونهای تولید گرد و غبار، نمونهبرداریهای میدانی، پایش رسوبات سطحی و گرد و غبار اتمسفری، انجام آزمایشهای فیزیکی، شیمیایی و کانیشناسی و تحلیل دادههای بهدستآمده از این مطالعات است.
وی افزود: این اثر، تصویری ملی از کانونهای تولید گرد و غبار، ویژگیهای ذرات و مخاطرات زیستمحیطی و سلامت ناشی از این پدیده ارائه میکند. در این اطلس، اطلاعات گردآوریشده در قالب نقشههای ملی و استانی ارائه شده و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی گرد و غبار، منشأ کانونهای غبارخیز، پراکنش عناصر ژئوشیمیایی و مخاطرات زیستمحیطی و سلامت انسان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
رئیس مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان دانشگاه تهران تاکید کرد: این مجموعه با ارائه تصویری جامع از وضعیت گرد و غبار در ایران و ویژگیهای آن در استانهای مختلف کشور، میتواند بهعنوان مبنایی علمی برای تصمیمگیری، سیاستگذاری و برنامهریزی در حوزه مدیریت گرد و غبار مورد استفاده قرار گیرد.
ناصری افزود: اطلس ملی گرد و غبار ایران، نخستین مجموعه جامع کشور در زمینه معرفی پهنههای مستعد تولید گرد و غبار، بررسی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی ذرات، روشهای نمونهبرداری و تحلیلهای ژئوشیمیایی به شمار میرود که با رویکردی کاربردی برای بهرهبرداری پژوهشگران، مدیران، کارشناسان و سایر علاقهمندان تدوین شده است، همچنین میتواند بهعنوان مرجعی علمی در مطالعات مرتبط با گرد و غبار، حفاظت از محیطزیست و مدیریت مخاطرات ناشی از این پدیده مورد استفاده قرار گیرد و زمینه را برای توسعه مطالعات تخصصی و بهرهگیری از دادههای علمی در مدیریت کانونهای غبارخیز فراهم کند.
وی اظهار داشت: مسئولیت تدوین، یکپارچهسازی و آمادهسازی نهایی این اطلس بر عهده مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان دانشگاه تهران بوده و بیانگر ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه تهران در تولید دانش کاربردی و توسعه همکاریهای ملی برای مواجهه علمی با چالشهای محیطزیستی کشور است.
نظر شما