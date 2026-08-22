تقویت اقتصاد روستایی و عشایری با توسعه زنبورداری در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، مهراب کریمی‌پور صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن ۳۱ مرداد، روز ملی عسل، اظهار کرد: عسل یکی از ارزشمندترین فرآورده‌های طبیعی است که ویژگی‌های آن به‌طور مستقیم با محیط طبیعی محل استقرار کلنی‌های زنبور عسل و منابع شهد منطقه ارتباط دارد و به همین دلیل عسل تولیدشده در مناطق مختلف، از نظر رنگ، عطر، طعم، بافت و ترکیبات طبیعی می‌تواند تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشد.

وی تصریح کرد: تنوع گیاهی و اقلیمی، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های صنعت زنبورداری است و هر منطقه می‌تواند با توجه به پوشش گیاهی، گونه‌های غالب شهدزا و شرایط آب‌وهوایی، عسل با ویژگی‌های منحصر به فرد تولید کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینفوگرافیک معرفی عسل‌های شاخص جهان افزود: در این مجموعه، ۱۰ نوع عسل از مناطق مختلف جهان معرفی شده است که از جمله آنها می‌توان به عسل مانوکا نیوزیلند، عسل سدر یمن، عسل آویشن ترکیه، عسل شوید منطقه خراسان ایران، عسل اسطوخودوس پروانس فرانسه، عسل اکالیپتوس استرالیا، عسل گندم سیاه کانادا، عسل آگاو مکزیک، عسل شکوفه پرتقال اسپانیا و عسل کنار عربستان سعودی اشاره کرد.

کریمی‌پور ادامه داد: تفاوت این عسل‌ها نشان می‌دهد که منشأ گیاهی و جغرافیایی، نقش مهمی در ویژگی‌های حسی و کیفی عسل دارد؛ برای نمونه، عسل مانوکا به واسطه شهد گیاه مانوکا شناخته می‌شود، عسل اسطوخودوس دارای رایحه گلی و ویژگی‌های حسی خاص خود است و عسل شکوفه پرتقال نیز از نظر عطر و طعم، متأثر از منابع شهد مرکبات است.

وی با بیان اینکه کیفیت عسل تنها با معیارهایی مانند رنگ و شیرینی قابل ارزیابی نیست، گفت: برای شناخت عسل باکیفیت باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها از جمله منشأ شهد، شرایط تولید، سلامت و بهداشت کلنی، زمان برداشت، میزان رطوبت، نحوه نگهداری و فرآوری و همچنین رعایت استانداردهای مربوط به تولید و بسته‌بندی مورد توجه قرار گیرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: زنبورداری یک فعالیت چندوجهی در بخش کشاورزی است و اهمیت آن تنها به تولید عسل محدود نمی‌شود، زنبور عسل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گرده‌افشان‌های طبیعی، در چرخه تولید بسیاری از محصولات باغی، زراعی و مرتعی نقش مؤثری دارد و فعالیت زنبورداران می‌تواند در افزایش بهره‌وری تولیدات کشاورزی و حفظ تنوع زیستی نیز اثرگذار باشد.

کریمی‌پور خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع شهد و گرده، توسعه پوشش گیاهی مناسب برای زنبورستان‌ها، کاهش استفاده غیرضروری از سموم و آفت‌کش‌ها در زمان فعالیت زنبورها و رعایت اصول فنی در جابه‌جایی و استقرار کلنی‌ها از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی چهارمحال و بختیاری در حوزه زنبورداری گفت: برخورداری استان از مراتع، عرصه‌های طبیعی، تنوع گیاهی و مناطق کوهستانی، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های زنبورداری فراهم کرده است و بهره‌گیری اصولی از این ظرفیت می‌تواند به افزایش تولید، ارتقای کیفیت محصولات، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد روستایی و عشایری کمک کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: توسعه زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ به این معنا که علاوه بر تولید عسل خام، موضوعاتی همچون بسته‌بندی استاندارد، برندسازی، فرآوری، افزایش ارزش افزوده، معرفی عسل‌های شاخص مناطق مختلف و توسعه بازار محصولات زنبور عسل با جدیت دنبال شود.

کریمی‌پور همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان تأکید کرد و گفت: مصرف‌کنندگان باید هنگام خرید عسل به مشخصات محصول، اعتبار تولیدکننده، بسته‌بندی مناسب، شرایط نگهداری و اطلاعات درج‌شده روی محصول توجه داشته باشند و از خرید فرآورده‌های فاقد مشخصات و هویت تولیدی خودداری کنند.

وی با اشاره به نقش زنبورداران در حفظ چرخه طبیعی تولید اظهار کرد: زنبوردار تنها تولیدکننده عسل نیست، بلکه در واقع یکی از حلقه‌های مهم زنجیره کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی محسوب می‌شود؛ بنابراین حمایت از زنبورداران، در نهایت حمایت از تولید پایدار، تنوع زیستی و امنیت غذایی است.