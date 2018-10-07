طرح «رسیدگی به جانبازان اعصاب و روان» اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس تعدادی طرح و لایحه را به شرح زیر اعلام وصول کرد:
- طرح تعیین تکلیف رسیدگی به جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی.
- طرح اصلاح جزء ۶ بند ۳ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
- طرح استفساریه عدم شمول حکم ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از مواد۹ و ۱۱ مشمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳ خرداد ماه ۱۳۷۴.
- طرح اصلاح ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی.
- طرح اصلاح بند (ز) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران.
- طرح الحاقیه یک تبصره به ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال۸۹.
- طرح اصلاح ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و استرداد طرح اصلاح ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شماره ثبت ۴۱۶ ماده(۱۳۳) آییننامه داخلی مجلس.
- سوال ملی نادر قاضیپور، علیرضا محجوب، محمدعلی وکیلی نمایندگان ارومیه و تهران در مجلس از وزیر کشور در خصوص عدم پیگیری مطالبات، تأمین اعتبار و منابع مالی شهرداریها.
