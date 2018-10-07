جمعیت روستایی شهرستان مرند به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری راد بخشدار مرکزی مرند، ظهر امروز در جلسه دهیاران شهرستان مرند که به مناسبت روز ملی روستا با حضور فرماندار ویژه مرند برگزار شد، با بیان اینکه نگاه دولت تدبیر و امید به روستاها ویژه است، خاطرنشان کرد: باید در جهت توسعه روستا حرکت کرد و سیاست دولت، تغییر نگاه حمایتی به نگاه مشارکتی است.

بخشدار مرکزی مرند با اشاره به اینکه دهیاران حلقه واصل بین دولت و مردم هستند، عنوان کرد: تثبیت وضعیت موجود و افزایش جمعیت روستایی با افزایش خدمات و رفاه عمومی از اولویت های دولت تدبیر و امید برای تثبیت وضعیت موجود در روستاهاست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سال گذشته ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در بخش مرکزی و ۴ میلیارد تومان در بخش یامچی به حساب دهیاری ها واریز شده است.

امیری راد تاکید کرد: سال گذشته ۲۵۰ هزار متر مربع از روستاهای شهرستان مرند آسفالت شد که در سطح استان بی سابقه بود.

وی در بخش دیگری با اشاره به ترکیب جمعیتی ایران ابراز داشت: در گذشته ۳۰ درصد جمعیت کشور ساکن شهرها و ۷۰ درصد ساکن روستاها بودند اما بعد از رشد صنعتی و توسعه اقتصادی و رشد فناوری، خدمات عمومی و رفاه در شهرها افزایش پیدا کرد و درآمدخانوار شهری با درآمد خانوار روستایی متفاوت شد که موجب مهاجرت روستائیان به شهرها شد.

بخشدار مرکزی مرند افزود: در سرشماری سال ۱۳۹۵، ترکیب جمعیت روستایی در کشور به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد که این رقم در استان آذربایجان شرقی ۳۰ درصد است.